新冠肺炎 文在寅险遭疫染隔离
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朝鲜日报今天透露，韩国总统文在寅25日在大邱主持召开的武汉新冠病毒对策会议，有新冠确诊病例接触史的大邱市经济副市长李承浩（音）也出席了会议，消息一出引发巨大争议。事后得知该消息的青瓦台要求青瓦台部分有关人士和记者进行居家隔离，但26日李承浩检查结果显示为阴性，随即解除了隔离措施。但有舆论指出，青瓦台未能事先排除有确诊病例接触史的人员，并允许其出席由总统主持的会议，这本身就是严重的警卫失策。如果李承浩检查结果显示为阳性，则有可能出现总统被迫居家隔离，青瓦台工作陷入瘫痪的史无前例的事态。
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据朝鲜日报今天报道，韩总统、教育保健部长险被居家隔离。
据悉，李承浩25日接连出席了两场由文在寅主持的活动。当天下午，李承浩的秘书被确诊感染新冠病毒。事后获悉该消息的青瓦台于25日深夜要求，当天在会场的青瓦台职员和记者“居家隔离一周”。
报道称，这一消息传开后，外界担心：“文在寅是否也会成为自我隔离的对象？”除文在寅以外，大量防疫负责人也出席了当天的对策会议和恳谈会。如果李承浩被感染，上到总统下到部长和防疫负责人都将成为居家隔离对象，国家防疫体系将全面瘫痪。青瓦台的国政运营也可能会出现严重问题。万幸的是当天上午李承浩检查结果显示为阴性，青瓦台随即解除了员工和记者的居家隔离措施。
该报道说，据悉李承浩对秘书接受新冠检查一事并不知情。但他是否事前知道秘书有疑似症状却不得而知。政府有关人士表示：“如果李承浩明知秘书有疑似症状仍出席会议，问题就严重了，警卫处没有检查出席者的状态，这样的应对方式也存在问题。”
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