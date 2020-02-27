韩国

新冠肺炎 文在寅险遭疫染隔离

韩国总统文在寅 Reuters/路透社

朝鲜日报今天透露，韩国总统文在寅25日在大邱主持召开的武汉新冠病毒对策会议，有新冠确诊病例接触史的大邱市经济副市长李承浩（音）也出席了会议，消息一出引发巨大争议。事后得知该消息的青瓦台要求青瓦台部分有关人士和记者进行居家隔离，但26日李承浩检查结果显示为阴性，随即解除了隔离措施。但有舆论指出，青瓦台未能事先排除有确诊病例接触史的人员，并允许其出席由总统主持的会议，这本身就是严重的警卫失策。如果李承浩检查结果显示为阳性，则有可能出现总统被迫居家隔离，青瓦台工作陷入瘫痪的史无前例的事态。