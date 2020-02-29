杨洁篪访日 习近平如期访日难上加难

中国负责外交工作的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪于2月28日至29日访问了日本。

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杨洁篪先后与日本首相安倍晋三、日本外相茂木敏充、自民党干事长二阶俊博举行会谈，并与日本国家安全保障局长北村滋举行了新一轮日中高级别政治对话。双方确认了习近平访日的计划，但是没有公布具体时间，由于新型冠状肺炎在中国和日本的蔓延，习近平访日延期的可能性很大。



日本首相安倍晋三28日，在首相官邸与来访的杨洁篪举行会谈，就定于4月的中国国家主席习近平作为国宾访日一事称：习主席作为国宾访日对两国来说十分重要，为了取得充分的成果，必须精心准备。为了对应国际性的课题，希望两国发出充分发挥自身的责任的信息。杨洁篪指出：习主席作为国宾访日具有非常重要的意义，双方正在认真确认准备工作。”



由于新型冠状病毒肺炎感染扩大，导致日中讨论习近平访日事宜的准备会议相继推迟，也没有进行视频会议，两国将在紧密关注疫情变化的情况下，判断访日效果，决定是否延期。日本官房长官菅义伟在27日的记者会上表示：应该在能够取得成果的基础上做万无一失的准备。言外之意是访日必须取得成果，如果时机和形势不利则难以取得成果，说明为了访问取得成功，延期也是选项。



日本《朝日新闻》29日在网络新闻上发表题为《习近平作为国宾访日 延期到“秋天以后”？日中协议》（记者：二阶堂有纪、太田成美）指出：“有关延期，政府相关人士指出：预计可能是‘秋天以后’。会见国宾的天皇和首相双方的日程不到秋天以后难以保证。”



在此之前，日本外相茂木敏充与杨洁篪举行会谈，会谈大约进行了40分钟。两人就习近平访日一致认为：“十年一度的访问有必要取得充分成果”。茂木在会谈中高度评价中方为日本从湖北省武汉市撤侨提供的协助，杨洁篪则感谢日本对防控传染病给予中方的支持，双方就防止冠状病毒肺炎的蔓延，强化信息共享和深化在广阔领域的合作达成一致。

会谈后茂木在记者会上指出：在此时点上，习主席访日的预定并没有变化。同时强调：取得充分的成果十分重要。

杨洁篪在29日上午，还与日本自民党干事长二阶俊博举行会谈，就两国为共同对应新型冠状病毒肺炎而展开紧密合作达成一致。



杨洁篪此次来日，还随机带来了中国支援日本抗击新型冠状病毒肺炎中的物质--10万个口罩和5千套防护服的一部分。

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