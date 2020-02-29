蓬佩奥抵达卡塔尔多哈  美国与塔利班签署协议

美国国务卿周六抵达蓬佩奥卡塔尔多哈，出席美国与阿富汗塔利班签署协议的仪式。此前特朗普在白宫发布的一份声明中称，“根据我的指示，国务卿蓬佩奥将见证与塔利班代表签署协议，国防部长埃斯珀将与阿富汗政府发表联合声明。”

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特朗普预计这项协议可能意味着19年战争的结束，美国军队可能会回国。他表示，他决心兑现结束战争的竞选承诺。他说：“当我竞选总统时，我向美国人民承诺，我将开始撤回我们的军队，并寻求结束这场战争。我们在这一承诺上取得了实质性进展。”他还表示，该协议可能为这个饱受战争蹂躏的地区带来和平。

美国与阿富汗塔利班此前达成的“减少暴力活动”协议得以顺利执行，据法新社报道，在阿富汗第2大城市贾拉拉巴德，民众已开始载歌载舞并施放气球与和平鸽，欢庆冲突降温。这周稍早，美国与北约驻阿富汗部队司令米勒与阿富汗代理国防部长哈立德在喀布尔街头巡视，与民众大玩自拍，展现对停火的信心。预计将在多哈签署的这一协议，旨在为美国撤军奠定基础，并推动冲突双方的阿富汗人就本国的未来展开谈判。2001年，美国遭到“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。近年来，塔利班在阿富汗势力依然强大。自2018年10月起，美国政府开始与塔利班举行和谈。

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