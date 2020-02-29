金正恩警告疫情流入朝鲜将后果严重 当初做出最正确决定

朝鲜最高领袖金正恩就防御新冠疫情召开劳动党中央政治局扩大会议，宣布开除两名高官，并警告其他高官表示，这种不可收拾而快速蔓延的传染病一旦流入我国境内，招致的后果是非常严重的…。

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据朝中社报2月29日报道，朝鲜最高领导人金正恩召开党中央政治局会议，警告主要领导人，如果新冠病毒流入朝鲜，后果将很严重。他说，这种不可收拾，快速蔓延的传染病，一旦流入我国境内，其招致的后果是非常严重的，在扩散速度极快、潜伏期也不确定性、没有科学弄清扩散途径的情况下，我党和政府一开始强力施行的措施是最正确、最可靠的先发制人性的决定性防御措施。



这个报道说，会议集中批驳党中央委员会和党性教育机构的一些干部中出现的反党、特权、专横、官僚主义、营私舞弊行为，尖锐分析了其严重性和后果。



金正恩阐明党中央对拟提请问题的分析和立场，严厉打击反党、反人民、反社会主义行径，并强调全体党务工作者和党组织应从此次事件中吸取深刻教训，不断革命性地努力修炼自我和本单位，推动党的工作新转变。



党中央政治局免去李万建、朴太德的党中央委员会副委员长职务。会议通过决定，解散制造营私舞弊行为的党性教育机构的党委员会，并对此确定了相应的处罚办法。



会议就进一步切实采取并严格实行国家超特级防疫措施防控全球迅速蔓延的病毒感染疫情方面的问题进行了讨论。



金正恩说，这种不可收拾而快速蔓延的传染病一旦流入我国境内，其招致的后果是非常严重的，在扩散速度极快、潜伏期也不确定性、没有科学弄清扩散途径的情况下，我们党和政府一开始强力施行的措施是最正确、最可靠的先发制人性的决定性防御措施。



他说，现在的当务之急的任务是修改并补充国家紧急防疫法，严谨重整国家危机管理规定，并强调最高人民会议常任委员会和内阁等有关机构要基于针对目前感染疫情事态采取的先发制人高强度防疫措施经验，尽快进一步加强我国防疫力量，积极推进补充完善防疫手段、体系和法律的工作。



会议讨论了科学地、先发制人地、封锁性地防控感染疫情的流入和扩散的对策问题。金正恩说，不要在国家防疫体系内允许任何搞特殊，必须树立国家各部门各单位无条件绝对服从并彻底执行紧急防疫工作中央指挥部的指挥和监督的严格纪律，进一步加大党组织掌握报告和法律监管力度。



金正恩指示，内阁和中央紧急防疫指挥部要按照已健全的工作体系和纪律，全面封锁传染病可能乘虚而入的一切途径和缝隙，同时加强防控疫情的检验检疫工作。

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