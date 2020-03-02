韩国新冠确诊破4千 新天地教会总长跪地谢罪

韩国新冠病毒感染人数继续上升，确诊病例4335例，其中3081例发生在大邱，那里的新天地耶稣教会聚众传染。新天地教会总长今天召开记者会，在抗议声中和媒体镜头面前跪地谢罪，求宽恕。记者会进行了约20分钟，200名警员到场维持秩序。

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韩联社消息， 韩国中央防疫对策本部3月2日通报，截至当天16时，韩国境内在过去24小时内，新增确诊新冠病毒（COVID-19）肺炎599例，累计确诊4335例。新增4个死亡病例，累计死亡26例。

新增4个死亡病例全部来自大邱，分别65、86、72、80岁。在4335个累计确诊病例中，3081例发生在大邱。大邱新天地耶稣教会的信徒集会传染，导致韩国第四大城市大邱成为最大的病灶。

韩国“新天地”耶稣教会总会长李万熙3月2日下午在加平郡的新天地研修院召开记者会。他面对媒体，在抗议声中，就教内新冠病毒集体感染事件跪地谢罪。李万熙说，新天地方面对此感到无比愧疚，感谢政府倾力抗击疫情，并请求政府予以宽恕，新天地将积极配合政府并提供力所能及的人力物力援助。

就他本人是否进行居家隔离、何时接受病毒检测等提问，李万熙表示，自己的检测结果呈阴性。

首尔市政府3月1日以违反《感染病预防法》、以及杀人、伤害等嫌疑，向首尔中央地方检察厅控告李万熙和新天地12个支会的领导，指控他们涉嫌没有为防止疫情扩散积极采取措施。

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