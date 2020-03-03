韩国新冠确诊破五千 口罩不足 文在寅向国民道歉

韩国总统文在寅视察疫情最重的大邱市医疗中心2020年2月25日

韩国新增病例突破五千，新天地会占至少一半。口罩供不应求，文在寅向国民道歉，宣布斥资30兆韩元解决口罩短缺问题。

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据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部通报，截至3月3日下午4点，较当天零点，新增374个病例，累计5186例。这是韩国出现首例感染43天来，病例首次突破五千。韩国几天宣布新增两人死亡，累计31人死亡。

在5186个感染病例当中，与新天地教会相关的确诊病例共2698人，占整体56.1%以上，其中大部分位于大邱和庆尚北道地区。

另据法新社报道，面对韩国口罩急缺，韩国总统文在寅今天承认政府无法在短时间内解决问题，表示“对于国民感到非常歉疚”。文在寅今天在国务会议表示，将投入30兆韩元，解决口罩供不应求问题，包括协助口罩生产厂商确保原材物料供应，以最大限度提升产量。他还承诺，若日后需求减少，政府会收购剩余数量。

他要求相关单位改善口罩供给不均，及价格上扬等问题，称，“就算供给不足，也要公平分配”，必须将实际对供给状况公开，避免民众不必要的排队等待，他还有求向民众宣导如何更有效率的使用口罩。

文在寅今天宣布与新冠病毒开战，进入“ 24 小时戒备”状态。他表示，政府必须转为24小时紧急战情室的体制，希望所有负责官员都不要只坐在办公桌前，而是到现场直接为防疫、民生经济尽一份心力。

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