妹妹刚暴骂韩国 金正恩亲笔信大赞与表关心

韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉5日表示，韩国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩日前互致亲笔信，讨论抗击疫情和半岛局势。这是韩朝首脑今年以来首次相互致函。此前朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正3日晚发表题为“对青瓦台的低级思维表示惊愕”的谈话，这是她首次以自己的名义发表谈话，且措辞直接、露骨，受到关注。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天报道说，文在寅和金正恩互致亲笔信。韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉5日表示，韩国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩日前互致亲笔信，讨论抗击疫情和半岛局势。

该消息说，这是韩朝首脑今年以来首次相互致函。

据尹道汉表示，金正恩昨日发来亲笔信，向全力抗击新型冠状病毒（COVID-19）疫情的韩国人民表示慰问，对文在寅的健康表达关心，对当下只能略表心意而别无他法表示遗憾，希望南边的同胞们保重身体。金正恩表示，坚信韩国定能战胜疫情，他将默默支持文在寅总统，并表达了对文在寅一如继往的友谊和信任。

尹道汉表示，金正恩还对韩半岛局势坦率表明了立场和观点。文在寅当天在回函中向金正恩表示感谢。但青瓦台方面表示，出于外交礼仪，信件的具体内容不宜公开。

报道称，在文在寅年初起强调借“韩朝合作项目”推进半岛和平进程，韩方就朝鲜本月2日发射不明飞行器表示遗憾，金正恩胞妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正3日发表谈话谴责青瓦台之际，韩朝领导人此次互致亲笔信能否成为双方重启对话与合作的契机备受关注。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅