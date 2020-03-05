澳大利亚中提琴家或确诊新冠肺炎 曾在台演出震撼演出界与采访记者 台湾细查

澳大利亚一名音乐家著名中提琴演奏家日前来台表演、今天在澳大利亚确诊患染新冠肺炎，台湾中央流行疫情指挥中心晚今紧急开记者会指出，已锁定特定对象，并针对相关接触者做疫情调查。据指至少有10名记者与澳大利亚演出家近距离接触。台湾当局安抚出席演出剧场听众安全。

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据自由时报今天报道说，新冠肺炎澳洲确诊者曾在国家音乐厅演出，台湾文化部指：10记者曾接触。

据台湾中央流行疫情指挥中心今晚宣布，澳洲确诊男子为国际音乐家，曾在台湾举行演出和召开记者会与接受专访，共10名记者接触，初步掌握有21个接触者将要接受居家隔离。

初步掌握有21接触者要居家隔离。指挥官陈时中表示，虽然仍然还没得到澳洲证实，但是进一步追查航班资料，该确诊者是在阿德雷德被检验出来，掌握到唯一一人，无论年龄或航班资料与确诊地方，指挥中心认定就是这一位音乐家，已掌握21名接触者要进行居家隔离。

台湾文化部长郑丽君表示，今晚稍早接获指挥中心通知，澳籍国际音乐家来台演出，文化部有必要进一步让社会了解，这个个案曾经参与的艺文活动和因应处置，所以特别来说明，这位国际音乐人士曾经与国家表演艺术中心所属国家交响乐团，2月28日晚上在国家音乐厅，3月1日在演奏厅参与演出，立即请国家表演艺术中心董事长朱宗庆展开因应作为，国家交响乐团演出活动取消，国家音乐厅相关空间关闭消毒，期间和后续演出还会再说明。

据郑丽君指出，团员密切接触者配合指挥中心联络和居家隔离；这位国际音乐家演出前有召开过记者会，记者会有7人，另有3位专访，记者会也有记者进行专访，其中2位外籍人士已经离境，国内记者的名单，会提供给指挥中心。

郑丽君表示，因应这样个案发生，文化部从春节期间对艺文场馆防疫措施，但是也看到这样个案发生，会再进行下列措施，强化防疫作为，文化部所属乐团近期如果有国际邀演者，不确定旅游史情形下，三月份表演延后办理，民间表演活动涉及国际邀演者，如果已经是指挥中心公布旅游警示区，检疫谨慎评估，主办单位也要建立风险评估，提升防疫安全。

据郑丽君指出，指挥中心今天也公布新版公众集会因应指引，各部会原则上就会因应指引，文化部已经制定因应原则给地方政府和民间参考，建议艺文活动或公众集会型活动，根据六项风险评估指标来订定防疫应变计划，需要的时候请地方政府卫生单位协助，文化部也会开设窗口协助地方政府。

该报道说，澳籍音乐家确诊武汉肺炎，震撼国内最大乐团与10媒体记者。

惊传澳籍来台演出的音乐家回澳后确诊武汉肺炎，据了解，是与NSO于2月28日在台北国家音乐厅演出《穿梭世纪的音符》的澳大利亚重量级中提琴家兼作曲家。

除了正式演出之外，上周三下午举办的记者会，包括多位乐团成员及媒体记者，据了解是最危险的，都须列入追踪，稍晚国表艺将进一步说明。

就澳大利亚音乐家在台时间轴曝光，陈时中安抚听众不需担心。台湾防疫指挥中心指挥官陈时中则表示，演奏时与观众有相当距离，不用担心。

据指挥中心指挥官陈时中说，这名音乐家入境的时候有咳嗽等症状，但无疫区旅游史，于2月23日入境时也无症状，经研判为境外感染。

陈时中说，在台期间曾于音乐厅排练，2月27日晚间因出现咳嗽、流鼻水症状曾至诊所就医，后于2月28日及3月1日参与演出，3月2日离台。据陈时中说，表演是在国家音乐厅和演奏厅，连续两天表演两场，但听众不需要担心，因为表演者离听众非常远，不用担心传染。陈时中说，目前已针对个案在台行程匡列接触者，其中密切接触者将进行居家隔离14天，其他接触者进行自主健康管理14天。

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