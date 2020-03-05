美国与塔利班和平协议告急 塔利班又开火

阿富汗民兵组织塔利班在阿富汗境内发动新攻击，让4天前才与他们签署和平协议的美国脸上无光，不过美国五角大楼息事宁人刻意淡化塔利班新攻击的严重性。据美国国防部昨天承认，过去24到48小时发生多种攻击，但全遭击退。对协议而言，重要在于现在不过是签署后第4天，也都只是在一些检查哨外等等很小、低度的攻击。

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据法新社报道，美国与塔利班和平协议签4天塔利班就攻击，美忙找理由灭火。

阿富汗民兵组织塔利班在阿富汗境内发动新攻击，但美国国防部刻意淡化塔利班新攻击的严重性。

美国与塔利班2月29日在杜哈签署和平协议后，塔利班就连番对阿富汗政府军发动攻击，除使局部停火协议告终，也让喀布尔政府与塔利班间预定10日举行的和平谈判蒙上阴影

据美军参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）在参议院军事委员会听证里说：「过去24到48小时发生多种攻击，但全遭击退。对协议而言，重要在于现在不过是签署后第4天，也都只是在一些检查哨外等等很小、低度的攻击。」据米利说，「显而易见，34省的首府与首都喀布尔都没有发生攻击事件，没有令人瞩目的攻势、没有自杀炸弹、没有汽车炸弹，也没有针对美军部队与联军的攻击。一大票严重情况都没出现。」

美国国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）也在这场听证会里指出，塔利班是在遵守协议停止攻击美军与联军部队，只是未尽到应减少各级暴力的义务。

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