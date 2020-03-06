新冠肺炎中日韩三国新演义 韩国遭指对北京诺诺对东京厉声

据朝鲜日报透露说，日本政府对韩国采取了近乎于“全面拒绝入境”的措施，而韩国政府却丝毫没有察觉。直至5日下午4时许看到日方的报道后，韩国外交部才出面了解情况，深夜召见日本驻韩总公使提出抗议，讨论“应对措施”等，好一阵忙活。如果这一措施出台，将成为武汉新冠疫情期间，韩国政府采取的首个限制入境事例。而针对自上月25日起，对韩国游客采取强制隔离等措施，带头限制韩国人入境的中国，政府依旧毫无作为。

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该报今天指出，文政府对中国闷声不吭，仅对日本采取应对措施。

该报认为，安倍支持率大跌拿韩国出气。据日本政府当天虽就此番措施解释称：“初衷是担心武汉新冠疫情在日本进一步扩散。”但有分析认为，这只是表面上的原因，其背后是安倍晋三内阁的危机感。上月，日本首相安倍晋三对发生武汉新冠病毒集体感染的钻石公主号邮轮采取了草率的“海上封锁”政策，遭到了国内外舆论的强烈谴责。加之松散的初期防疫导致感染病例剧增，对舆论恶化可谓是火上浇油。安倍的支持率因此暴跌至30%左右。

该报道称，另有分析认为，这背后还隐藏着如果本月中旬疫情得不到控制，东京奥运会可能被迫取消的危机感。

该报道引据外交界称：“中国国家主席习近平原定于4月对日本进行的国事访问流产，产生了决定性影响。”据东京的外交消息人士称：“安倍无需再为此（习近平访日）而看中国的眼色”，“而对于矛盾中的韩国则从一开始就没打算予以照顾。”

就韩国的应对，朝鲜日报说，韩国对日以牙还牙，对华不做限制。

前一天，韩国外交部长康京和就对韩国封锁国境的国家剧增一事表示：“缺乏防疫能力的国家采取了禁止入境的简单粗暴的措施。”翌日，医疗发达国家日本和澳大利亚也加入到“拒绝韩国人”的队列中，上述言论时隔一天就遭到了正面反驳。

该报道称，康京和当天上午也表示：“待疫情得到缓解，相信对方国家也会放宽（限制）措施。”据悉，韩国总统文在寅3日在国务会议上曾发表言论称：“相信国外也会知道除了新天地以外，其他方面的管理韩国都做得很到位。”但截至当天，禁止韩国游客入境的国家共计达100个，较前一天增加了5个。

朝鲜日报称，大量舆论指出，疫情初期犹豫不决未对病毒发源地中国采取禁止入境措施，招致了最糟糕的结果。在野党和部分专家表示：“哪怕是现在还应考虑禁止中国人入境。”但政府坚持：“对中国地方政府的措施予以应对有失妥当”的立场。

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