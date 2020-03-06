日本推隔离韩客 首尔大发雷霆

日本决定对来自韩国的旅客实施14天的隔离检疫，韩国周五对此表示强烈抗议，称该决定“是不合理且过分的，非常令人遗憾”，并誓言对日本的旅行限制采取“对等的”反制措施。日本与韩国都遭遇严重的新冠肺炎疫情打击。

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据路透社报道说，韩国强烈抗议日本针对韩国旅客的隔离检疫计划。

日本决定对来自韩国的旅客实施14天的隔离检疫，韩国周五对此表示强烈抗议，称该决定“是不合理且过分的，非常令人遗憾”。日本首相安倍晋三周四命令，从周六开始对来自韩国的旅客实施14天的隔离检疫，并禁止来自疫情严重地区的旅客入境。

据韩国外交部在一则声明中称，外交部周五将召见日本大使表达抗议。韩国外交部周四晚间召见了一位高级外交官员，要求对此做出解释。

该报道称，韩国誓言对日本的旅行限制采取“对等的”反制措施。

据韩国周五称，韩国将针对日本“不公平且令人无法接受”的旅行限制采取反制措施。日本禁止来自新冠病毒疫情严重地区的旅客入境。

韩国国家安全委员会(NSC)为此召开了会议。据NSC在一则声明中称，“日本在没有事先与我们磋商的情况下采取这一不公平的行动，让人无法接受，我们将考虑以对等原则实施必要的反制措施。”

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