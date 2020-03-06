泰国列中港澳等六国为疫情严重地区 检疫安排不明朗

因应武汉新型肺炎疫情，泰国昨(5日)天经「皇室公报」（Royal Gazette），中国大陆、香港、澳门、韩国、意大利及伊朗等亦个国家和地区列为「危险传染病地区」，数量较拟议的11个大幅减少。不过，当局对来自上述区域人士入境后须否隔离，消息颇为混乱。

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昨日的「皇室公报」没有提及从上述「危险传染病地区」入境者须要隔离，但路透社引述泰国公共卫生部发言人Rungrueng Kitphati指出，今(6日)天起，从「危险传染病地区」入境者须自我家居或在酒店隔离14天，每天向当局报到或由官员上门检视。不过，泰国旅游局其后在官网澄清，政府没有要求旅客自我隔离。

香港旅游业议会总干事陈张乐怡今早表示，两度收到消息指入境泰国的港人要接受隔离检疫，但向泰国旅游局求证后，对方澄清，检疫措施只限泰国外游的返国公民，不适用于外国旅客，故此到当地的旅行团会如期出发。

另外，香港驻曼谷经济贸易办事处接受不同电台访问时引述职员指，由中国、香港、澳门及南韩凌晨抵达曼谷的人士均要在特定区域办理入境手续，并填写健康申报表，包括申报于过去两星期曾到过的国家及地区；但根据泰国外交部提供的信息，截止当地时间今早十时，泰国政府未有要求来自受疫情影响地区的人士接受强制隔离。办事处现时仍须与泰国政府了解入境措施的详情。

泰国驻港总领事馆表示，目前未收到官方通报，指讯息混乱，要留待泰国外交部与卫生部联络，确认措施。

有香港机场旅客表明，若须隔离，会取消赴泰国之行，问题是现时情况不明；另外亦有旅客表示，因为旅行社没有退团安排，惟有如期出发。

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