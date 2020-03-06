美国CNN指日本新冠病毒实际感染者或为公布数字的10倍

钻石公主邮轮上首批获撤离的106个港人，今早从日本乘坐包机抵达香港机场后，立即登上旅巴前往隔离营。

据CNN报道称，截止至4日，韩国已对数万人进行了病毒检查，而日本仅对8111人进行了检查。日本民间专家认为，日本政府公布的正式统计只反映了极少一部分感染病例，实际感染者可能远超该数字。

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据朝鲜日报今天报道说，CNN指日本新冠病毒实际感染者或为公布数字的10倍。

当地时间5日，美国CNN报道称，日本的武汉新冠（COVID-19）实际感染者可能比日本政府公布的数字要多得多。以本月4日为基准，日本的武汉新冠确诊病例共计1023例，较前一天新增33例。其中包括了706例钻石公主号邮轮的确诊病例。最近一天新增病例在30多例，远少于韩国。据CNN分析称，日本确诊病例之所以远少于韩国，原因是日本确诊检查方针与韩国不同，检查量本身就远低于韩国。

据CNN称，在日本，需体温高于37.5摄氏度或者出现疑似肺炎症状持续4天以上，才能接受武汉新冠病毒检查。另外，还需要进行四天的自我隔离以观察症状。老年人和有基础疾病的高危人群也需要进行两天以上的观察才能接受病毒检查。

该报道说，基于上述原因，日本非营利团体“医疗治理研究所”所长认为，在日本未经确诊的感染者数比日本政府公布的确诊患者数要多得多。他分析认为，感染者数可能是官方统计的10倍，即1万人。据一位教授主张称，他用自己的模型进行预测的结果显示，日本的疫情同COVID-19的发源地——中国武汉相一致。日本政府虽承认这位教授的感染者数多于确诊病例的主张，但反驳称，数量并不像他预想的那么多。

CNN称，据日本厚生劳动省推测，包括未确诊的感染者在内，日本约有3千多名被感染者。

朝鲜日报说，此外，CNN还表示，最近日本社会谴责安倍将奥运会和外交关系摆在首位，疏忽本国防疫工作的舆论日益高涨。报道还特别提及，安倍的支持层也因政府没有严格控制入境而感到不满。

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