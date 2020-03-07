世卫组织老好人劝日本韩国不要吵架了

世界卫生组织（WHO）卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安就日韩两国均出台入境限制称“并没有好处”，强调应该集中于防止疫情扩大而不是政治性纠纷。日本与韩国互相出台限制及隔离对方旅游入境，引发争议。韩国与日本均是亚洲新冠肺炎疫情严重国家，世界多国推出入境隔离与限制措施。

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据共同社今天报道说，WHO高官要求日韩避免政治性纠纷。

世界卫生组织（WHO）卫生紧急项目执行主任迈克尔・瑞安6日，就日韩两国鉴于新型冠状病毒肺炎疫情扩大而出台了相互限制入境举措表示“并没有好处”，劝诫称“这是围绕限制出入境的政治性纠纷”，强调应当集中于防止疫情扩大。

瑞安表示肯定称，日韩两国均“大规模开展了新冠病毒对策，为挽救生命做出了出色应对”。他指出过度侧重入境限制会阻碍旨在封锁病毒的努力，敦促两国自我克制。

瑞安强调出入境限制措施“应当基于公共卫生上的依据，尽量控制在较短时期内”。他重申一贯主张说，在没有对防止疫情蔓延全力以赴的情况下，不应当轻易滥用，还流露了对日韩交锋感到困惑的样子。

共同社说，另一方面，WHO发布了比较新冠病毒感染症与流感的信息汇总。由于二者均为呼吸道疾病并通过飞沫传染，有效预防方式除了厉行洗手外，还应该遵守打喷嚏和咳嗽时用弯曲的手肘内侧或纸巾遮挡的原则。

二者的不同点是流感的感染速度更快。流感大多由儿童传播蔓延，但新冠病毒则是儿童感染病例少于成年人。新冠的症状加重概率高于流感。

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