台湾寻求有效防堵 谨慎再提法德西旅游疫情第二级 意韩伊朗第三级警示

台湾中央流行疫情指挥中心周六宣布，台湾新冠病毒肺炎(COVID-19)今无新增病例，确诊个案维持为45名，其中13名已出院，并因应欧洲疫情升级，即日起将法国、德国及西班牙旅游疫情建议至第二级警示，民众前往当地应加强防护。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，台湾新冠肺炎确诊病例维持45，将法、德、西旅游疫情升至第二级警示。

台湾指挥中心指出，因法国、德国及西班牙近期COVID-19病例快速上升，且已有数起群聚事件发生，评估已出现隐性社区传播链，因此即日起提升法国、德国及西班牙旅游疫情建议至第二级警示(Alert)。

据指挥中心指挥官陈时中说，“欧洲疫情越来越明显，向各洲都在蔓延中。”同时他也称，“欧洲、日本等疫情都是我们密切观察的地区。”

因应国际肺炎疫情发展，台湾目前已将中国大陆(含港澳)、韩国、义大利、伊朗列为旅游疫情建议第三级警告；日本、新加坡、法国、德国、西班牙列第二级警示；泰国列第一级注意。

该报道说，针对曾来台的澳洲确诊音乐家一案，指挥中心表示，目前已掌握接触者共419人(145人需居家隔离)，已采检7人，其中2人阴性、5人检验中。另持续追踪医院感染个案34的群聚接触者共437人，已采检381人，其中7人阳性(案35至38及案41、42、45)、345人阴性、其余检验中。

此外，疫情指挥中心表示，钻石公主号19位返台旅客已完成14天集中检疫，且经三次采检均为阴性，于今日解除隔离。

指挥中心统计，台湾周五新增382例COVID-19相关通报，截至目前累计13,555例(含13,095例排除)，其中45例确诊，分别为25例本土病例及20例境外移入。确诊个案中，1名死亡、15名解除隔离(其中13名已出院)、其余个案病况稳定，持续住院隔离中。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅