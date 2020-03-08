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打宣传攻势 中国调派专家物资赴伊拉克协助防疫

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Arrivée d'experts chinois en Irak pour assister la lutte contre l'épidémie
Arrivée d'experts chinois en Irak pour assister la lutte contre l'épidémie © AFP
作者： 法广

新华社报导，应伊拉克红新月会请求，中国红十字会总会组织的医疗专家和防疫物资，于7日晚间飞抵巴格达，将用1个月时间协助伊拉克政府防治武汉肺炎疫情，做好病毒检测、治疗及后续工作。

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武汉肺炎疫情1月间自中国爆发后，3月起在东北亚、欧洲、中东迅速蔓延。中国官方借由这一变化，除反向预防疫情自海外反向输入外，更展开宣传攻势，其中包括对他国提供防疫协助。

根据报导，中国红十字会总会向伊拉克提供检测试剂盒、口罩、防护衣、重症医疗抢救设备等防疫物资。为此，伊拉克交通部还派出专机前往载运。

中方专家组领队陶中权表示，这一专家组来自中国疾控中心、钟南山团队共7人，预计将在1个月内，协助伊拉克政府防治武汉肺炎疫情，做好病毒检测、治疗及后续工作。

伊拉克卫生部副部长贾西姆（Jassim al-Falahi）说，目前伊拉克需严肃因应武汉肺炎疫情在本国扩散，中国专家组和中方援助的检测设备，将有助于建立并提升伊拉克防疫的能力。

中国驻伊拉克大使张涛说，伊拉克经历多年战乱，医疗设施落后，中国非常关注伊拉克当前疫情的发展，中国专家组及援助物资的到来及经验的分享，可增强伊拉克防治疫情的能力。

伊拉克卫生部7日发表声明说，伊国当天新增武汉肺炎确诊8例，使全国累计确诊人数上升到54例，其中已有4例死亡。

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