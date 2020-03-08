新冠肺炎病毒新害 日本病例报告综合脑膜炎

日本的新冠肺炎感染个案增至463宗，6人死亡。该国周日（8日）公布，山梨县出现第2名确诊患者，他同时患有脑膜炎，情况极罕见，是日本首宗新冠肺炎并发脑膜炎个案。稍早中国新冠肺炎尸检报告曾提及新冠肺炎伤及免疫系统以及脑中枢神经系统。

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据光华网今天报道说，新冠肺炎确诊患者罕有并发脑膜炎，日本全国首例。

消息说，日本山梨县出现新冠肺炎并发脑膜炎个案。

日本的新冠肺炎感染个案增至463宗，6人死亡。该国周日（8日）公布，山梨县出现第2名确诊患者，他同时患有脑膜炎，情况极罕见，是日本首宗新冠肺炎并发脑膜炎个案。该名患者是一名20多岁的男性，目前昏迷，于深切治疗部留医。他上月27日发烧，翌日头痛及关节痛，于是求医。他上周一（2日）因头痛及喉咙痛到另一诊所求医，但均没有接受新冠肺炎病毒测试。

患者的同事后来因无法联络他，通知家属及警方。警方于上周五（6日）上门，发现患者在屋内昏迷，送院后确诊新冠肺炎及脑膜炎。医生指，新冠肺炎并发脑膜炎的情况很罕见。据指，患者最近没有外游纪录，也没有长期病患，感染途径未明。

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