朝鲜官方媒体称境内共3650余人解除隔离

朝鲜官方媒体称，有关新冠疫情，朝鲜境内已有3650余人解除隔离。韩联社说，朝鲜中央广播电台8日报道称，截至5日，江原道和慈江道分别有1020余人和2630余人，共3650余人解除隔离。

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报道称，虽然平安南道、咸镜北道、开城市已解除隔离的医学观察对象和居民中没有出现感染病例，但有关部门要求当地居民在工作和生活中不要放松警惕。据此可推测，朝鲜部分地区也纷纷对有关人员解除隔离。报道并未提及此次解除隔离措施的医学标准，只指出医学观察对象中没有出现相关症状的按个例研究。同时，针对已解除隔离措施的人员1个月内加强医学监控，并正在制定组织工作计划，以防出现问题。

朝中社6日报道称，因新型冠状病毒防控措施而接受严格医学观察的380多名外国人中，221人解除隔离。朝鲜为抗击疫情，针对各国驻平壤外交官等实施1个月左右的居家隔离，本月2日解除隔离措施。

此前通过朝媒报道确认，朝鲜有7000-8000人被列为新型冠状病毒的医学隔离观察对象。平安南道和江原道分别有2420多人和1500多人，平安北道约有3000多人。

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