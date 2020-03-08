韩国又增新冠状病毒感染病例 累计确诊7313例

新型冠状病毒疫情在韩国继续蔓延。韩国中央防疫对策本部周日通报，截至3月8日下午4时，韩国较当天0时新增179例感染新型冠状病毒确诊病例，累计确诊7313例。

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韩联社报道说，截至当天0时，大邱市和庆尚北道的累计确诊病例为6462例，占整体的90%。其中大邱市5381例，庆尚北道1081例。目前韩国死亡病例累计50例。累计治愈并解除隔离病例共130例，较前日增加12例。

据韩国外交部8日消息，对韩国采取入境管制措施的国家和地区为103个。具体来看，禁止自韩人员入境或允许离韩后过一定时间后入境的国家和地区为43个。沙特阿拉伯当天宣布，禁止14天内访问过或经由韩国、日本、意大利、阿塞拜疆的外籍人员入境。沙特阿拉伯此前将韩国列入禁止入境名单，但在韩国政府的要求下一度允许持非旅游签证者入境，此次重新对韩国实施入境禁令。

包括中国在内的15个国家和地区对自韩人员采取隔离措施，45个国家和地区对自韩人员采取停止签发落地签证、要求自行隔离、实施发热检测等检疫措施。中国共有19个省市对自韩人员进行隔离。

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