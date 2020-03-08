MH370案6周年祭 世界最大航空谜团仍悲哭无解

今天3月8日是马航MH370航班从吉隆坡飞往中国北京途中，从雷达上消失6周年，至今这起事故依旧是航空界最大谜团。

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据光华网今天报道说，难忘308！雷达上消失6周年，MH370谜团未解。在班机失联后，多国联合展开大规模搜救行动，甚至动用最先进海底设备，依旧无法掌握证据拼凑成完整拼图。

据该报道说，尽管在非洲西海岸海域附近的印度洋发现一些机翼和机身残骸，对于飞机为何偏离原本航线存有很多的疑问，而机上239人的亲人也一直痛苦地等待谜团揭晓。对于今年初传出将启动新一轮搜寻行动，吉隆坡大学飞行专家莫哈末哈里敦教授向《马新社》说，恢复任何搜寻行动必须依据可靠的新线索，而目前为止，这些线索依旧不存在。据莫哈末哈里敦说，“我们必须制定搜寻策略，而不是沉湎（情感上）及参与徒劳无功的寻找。我们不应该创造假希望，这将对至亲带来更多的不满。”

航空调查员阿都拉玛认为，我国交通部有权在没有新证据下，不展开搜寻行动。据他建议，在目前情况下，我国外交部可以与马达加斯加、留尼旺及西南非国家合作，要求有关国家通知当地沿海地区执法单位，留意任何可能属于飞机残骸物件。阿都拉玛说，“这可能有助于缩小客机的最终位置。”

该报道称，此外，地缘战略学家阿兹米哈山指出，任何搜寻活动是昂贵的，因此需要可靠的新线索，确保重启搜寻行动是合理的。据阿兹米哈山说，“最近传出的新线索主要是根据不同的洋流模型，但之前已经使用过了。”

据该报道指出，简而言之，在没有新线索情况下，MH370事件依旧是世界最大航空谜团。

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