日本发动中韩入境限制 机场门可罗雀

3月9日，日本正式实行内阁会议3月6日通过的措施，即对于来自中国、韩国的入境者（包括香港和澳门），不管是否感染，都要求在住宿设施和医疗设施等处观察2周时间。并呼吁他们要不利用国内公共交通设施。此措施从3月9日起实施到3月底。

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同时日本停止了已发中韩两国的签证的效力，从3月9日至本月结束，面向中韩发放的各种签证效力停止，原为免签对像的韩国、香港及澳门，也从同日起取消90天免签待遇的优惠。

3月9日以后，中韩来日的机场也限定在大阪国际机场和成田国际机场。

这一措施使日本各机场门可罗雀，空空荡荡。如福冈机场国际线中国航线和韩国航线占70%，由于入境限制，连接中韩航线的航班已经全部中止。

韩国采取对抗措施，9日开始加强了对日本人入境限制，韩国仁川机场来日本的旅客几乎绝迹，前往日本的飞机的乘客大月10人左右，从日本出发的飞机也几乎是空席。

9日早晨，成田国际机场和关西国际机场从首尔到达日本的乘客分别为8人与3人。

而据日本NHK电视台根据各地自治体和厚生劳动省的消息，9日，日本增加15名感染者，到9日下午3点，在日本感染人数为495人，此外邮轮钻石公主号的乘客乘务员696人，乘包机回国的人为14人，共计1205人。

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