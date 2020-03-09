朝鲜发射多枚飞行器或含多管火箭炮 一周内二度试射武器

据韩联社报道，韩国联合参谋本部周一表示，朝鲜当天发射3枚不同类型的近程飞行器，飞行距离约200公里，高度约50千米。3枚飞行器的弹道特点相同，或包括超大型多管火箭炮。据悉，这也是朝方在过去一周内进行的第二次武器试验。

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韩国军方人士介绍称，当天所射的3枚与朝鲜2日发射的导弹参数和特点相似，由此推测其中包括其他类型多管火箭炮的部分武器系统。第一枚和第二枚发射间隔20秒，与2日发射时相同，第二和第三枚发射间隔达1分钟。韩国军方据此推测这三枚是超大型多管火箭炮。从其探测到的情况来看，朝鲜有可能连发3枚，但是发射间隔不均，可能是性能还不够完善。韩军方分析称，朝鲜此次发射也是为了提高武器系统的准确度。就平壤方面的这一最新军事行为，韩国总统府青瓦台回应称，朝方的举动无助实现朝鲜半岛和平的努力。日本首相安倍晋三亦表示，飞行物怀疑是弹道导弹，威胁日本及地区的和平与安全。日本政府称，今次朝方发射的飞行物飞行约100至200公里，推测已落入日本专属经济区外的日本海。安倍晋三说，现阶段确认飞机及船舶未有损失，日本政府召开国家安全保障会议，商讨应对措施。

事实上，本月2日，韩国军方也曾报告称，朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射两枚“不明发射体”。而据朝鲜中央通讯社一天后报道，朝鲜最高领导人金正恩2日视察了朝鲜人民军前线远程炮兵部队火力打击训练场。根据朝鲜官方媒体后来发布的照片显示，朝鲜发射了所谓的“超大型多管火箭炮”。这是一种新型武器，旨在打击远离朝鲜边境的韩美军事基地。对此, 韩国官员上周指责朝鲜加剧了军事紧张局势。针对朝方周一进行的新一轮武器试射行为， 韩国总统文在寅的办公室指出，这是一次“大规模”的军事演习。此外，受新冠肺炎疫情影响的担忧，朝鲜据报安排驻当地部分外国使节和外国人离境。英国驻朝鲜大使克鲁克斯最新在推特介绍称，驻平壤的德国大使馆及法国办事处暂时关闭，但英国使馆会维持开放。

对此，法国外交部曾在上周证实，由于朝鲜政府自一月底开始，采取严厉的防疫措施，法国驻平壤办事处的运作受到严重影响，决定暂时关闭。另据美联社报道，朝鲜为此安排了一班特别航班，接载数十名相信是外交人员及家属，由平壤前往俄罗斯远东海参崴。一批外国人及儿童在平壤国际机场排队，似乎等候登机，大部分人戴上口罩，有身穿白色保护衣物的人员，为所有人量度体温。报道又称，海参崴国际机场的网站显示，高丽航空一班客机，在当地早上10时许抵达。

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