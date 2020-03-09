逾百国家和地区受新冠疫情影响 日本或宣布全国进入紧急状态

根据世卫组织最新报告指出，目前，中国以外全球受新冠肺炎疫情影响的国家和地区数量已破百。另自东京方面最新消息显示，日本政府正计划是否因应新冠肺炎疫情，而宣布全国进入紧急状态。

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世卫组织介绍称，截至欧洲中部时间3月8日10时，中国境外新冠肺炎确诊病例数达到24727例，死亡484例。此外，中国以外全球受疫情影响的国家和地区数量已达101个。其中包括保加利亚、哥斯达黎加和马尔代夫在内的8个国家和地区首次报告确诊病例。相较一日前，中国以外确诊病例增加3610例，达到24727例；死亡病例较前一日增加71例，达到484例。

作为此次疫情的重灾区之一，日本现已有千宗新冠肺炎确诊个案，一共14人死亡，首相安倍晋三则被批评在过去一段时间中应对疫情不力。对此，据共同社报道，日本最快会在明日通过内阁会议，有史以来首次将应对疫情的工作定为“历史性紧急事态”。

安倍还在参议院预算委员会上表示，在“紧急事态”下，民众私人权利或会有所限制，期望在减低疫情的同时，将对国民生活的影响控制至最少。另外，安倍亦将最快明日公布应对国内疫情第二轮的紧急政策。

同样在当天，韩国政府公布国内新增96宗新冠肺炎确诊病例，累计7478宗，已有51人死亡。对此，韩国总统文在寅表示，新增确诊病例数目呈下降趋势，但切忌乐观，大邱、庆尚北道等多个地区仍然发生零星的小规模集体感染，可能引发大规模集体感染，不可放松。此外，韩国政府预计从明日起，将由以往每日两次通报疫情情况，改为每天上午通报一次。

另据美国有线电视新闻网3月9日报道，根据美国疾病控制和预防中心、各州和地方卫生机构的统计，美国新冠肺炎确诊病例已达550例，21人死亡。而在大西洋彼岸，当地时间3月9日凌晨，意大利紧急民防部、新冠肺炎疫情新闻中心通报，截至9日零时，意大利新冠肺炎确诊病例增至7424例，单日新增患者1412人，新增死亡病例133例，累计366名患者不治。目前，新冠肺炎疫情已从8日的93座城市，蔓延至意大利的97座城市。

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