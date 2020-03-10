韩国：朝鲜试射是为了吸引华盛顿和首尔的注意力

据朝鲜媒中央通讯社报道，朝鲜领导人金正恩（Kim Jong Un）亲临军事试验场监督最新的导弹试射。韩国指出平壤最近的试射，是试图吸引华盛顿和汉城的注意力。

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朝中社今天的报道说， 金正恩亲自“指导了最新的远程导弹试射演习” ，法新社发自首尔的报道注意到，这是朝中社在东京报道平壤似乎试射一枚弹道导弹后的第二天，发表的消息。

有专家指出，在金正恩与美国总统特朗普举行第二次峰会惨败之后的一年多的时间里，朝鲜一直没有停止致力于自己研发武器计划的脚步。

朝鲜劳动党中央委员会的机关报《劳动新闻》也发表的试射照片，照片显示：火箭弹的发射器是有四个发射管的多管发射器，其目标似乎是一座岛屿。其他照片则显示较小口径的发射器正在发射火箭弹。此外，还有照片显示，金正恩头戴黑色雷锋帽，手拿双筒望远镜，旁边是一名戴着黑色口罩的军官。

周二，韩国统一部表示，在过去的两个星期里，金正恩监督了三次射击演习，这是他自今年年初以来首次出席军事活动。在一份声明中，韩国统一部称：“这样做的目的，对内是加强团结，对外则是为了吸引美国和韩国的注意力，促使美韩改变态度。

朝鲜正在经受联合国安理会实施的多项经济制裁，这些制裁是为了敦促朝鲜放弃其被禁止的核计划和弹道导弹计划。朝鲜半岛在2018年经历了令人瞩目的松弛阶段，但自从特金河内峰会失败以来，双方的外交努力一直停滞不前。

平壤曾单方面宣称：到2019年底前，华盛顿须做出新的让步。在去年12月底，金正恩宣布，自此开始，朝鲜不再受到暂停核试验和洲际弹道导弹试射的束缚。他还扬言要很快展示一种“新型战略武器”。

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