文在寅亲中政策招惹国内不满145万韩人联署要求弹劾

已经有145万韩人联署要求弹劾总统文在寅，原因是他的亲中政策导致南韩目前应付疫情呈现左支右绌的窘境。根据外交政策（Foreign Policy）杂志网站消息，武汉爆发的新冠状病毒目前在南韩肆虐，人民为了抢购口罩和其他生活物资而疲于奔命，他们毫不讳言将责任归咎于文在寅的政策，特别是他为了修补与北京的关系，在中国爆发病毒的初期还向武汉送出价值500万美元的医疗仪器，当中包括200万个面罩以及100万个医疗口罩。但现在已经有传媒反问：“为什么我们没有足够的口罩？”他们都将责任归咎于隔邻的中国。

广告 继续浏览后续

外交杂志的报道指出，这是文在寅其中一个出了纰漏的政策，他急于为了修补中韩关系反而导致如今南韩普遍弥漫一篇反中情绪，而且还为双边关系埋下互不信任的种子。

报道指出，已经有145万南韩人民联署要求弹劾文在寅。弹劾书的内容指出：“文在寅总统应对新冠状病毒的政策显示，他更像是个中国的主席而不是大韩民国的总统。在韩国，口罩的价格已经飙升超过10倍，简直是一罩难求。”弹劾书最后指出：“我们简直难以相信文在寅是韩国的总统，我要求进行弹劾。”

报道引述世宗研究所中国研究中心主任李相贤说：“文在寅的亲中政策，我认为，只会弄巧反拙，在南韩制造了反华情绪。”

李相贤指出，文在寅的初衷或许是好的，就算充满政治动机。中国疫情开始时，他支持中国，并没有禁止来自中国的旅客入境，并向中国送出物资等。南韩下个月将举行国会选举，文在寅知道如果中国主席习近平如期访问南韩，将会对他的政党是一大鼓舞，也显示中韩关系已回复正常。

李说：“习近平访问南韩等同正式宣示两个因为萨德（THAAD）飞弹防卫系统所引发的外交纷争，已经正式落幕。”南韩同意美国在韩国领土上设立足可窥视中国领土内飞弹部署的萨德系统，导致两国关系陷入低潮。

但一场疫情的爆发，却打乱了文在寅的如意算盘。现在南韩不但对中国充满了不信任感，更坏的是，有些中国地区甚至还对南韩人民实施旅游限制。南韩已经因为武汉爆发的COVID-19病毒导致53人丧命。

南韩也同样视中国人为危险人物。目前，只有来自湖北的旅客才被禁止进入南韩，但南韩的报纸和人民已经发起联署（目前已有76万人）要求禁止所有中国旅客入境。

报道引述一名65岁的韩国人说：“中国是我们的敌人，我们痛恨每一个共产党。”这名韩国人3月9日在首尔大学区参加一次反政府游行。他说：“我们反对文在寅每一个政治行为，我们的愤怒已经到达顶点。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅