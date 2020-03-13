世卫证实致函印尼总统 关切隐藏病例建议紧急行动

世界卫生组织秘书长谭德塞近日致函印尼总统佐科威，强烈建议印尼采取紧急行动，以阻止武汉肺炎病毒进一步散播，包括发布国家进入紧急状态等，并将印尼详细的抗疫资讯提供世卫。印尼处理2019冠状病毒疾病遭批评不够积极，筛检量过低，疫情资讯不透明。13日晚间印尼媒体流传谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日致函印尼总统佐科威（Joko Widodo）的信，表达世卫（WHO）对印尼处理疫情的忧心。

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世卫组织驻印尼办公室13日深夜向媒体证实这封信。

外交部发言人费扎亚（Teuku Faizasyah）回复中央社询问时指出，佐科威已与谭德塞通电话，两人的讨论获得很多成果。世卫组织在这封信提到的建议，类似于WHO对发生社区传染的国家给的建议，世卫组织对全球大流行疫情有其准备与因应作法。

根据信件内容，谭德塞说，为减慢疫情扩散，必须采取积极作为，很不幸有些国家没有在疫情爆发早期筛检出感染病例，隐藏病例导致确诊个案和死亡人数短时间激增。WHO建议这些国家必须加强筛检，强化研究室的检验能量，采取多项紧急防疫行动。

信件指出，世卫组织建议印尼采取7项紧急行动，包括宣布国家进入紧急状态，建立足够且分散不同地点的检验实验室，让防疫人员找出可能发生的群聚感染，并筛检所有出现感冒症状及严重急性呼吸道疾病的患者，而非只是筛检与确诊个案接触者等。

印尼在2日宣布最先2例确诊，3月13日通报新增35例确诊，累计达69例，包括2名幼儿。今天新增3人死亡，死亡总数已达4人。确诊患者中有4名外国人（其中一人死亡），印尼并未说明确诊患者感染的可能地点及途径，也未说明外籍患者的国籍。

谭德塞在信中指出，希望印尼提供世卫组织详细的防疫资料，包括监测疫情及筛检病毒的方法、追踪可能被感染者的状况。他说，为能更全面评估全球疫情可能的发展及风险，与各国合作提出有效的对策，让世卫组织取得这些资料是非常重要的。

谭德塞指出，世卫组织在东南亚及印尼的办公室会全力支持印尼防疫。谭德塞13日也在推特指出，已与佐科威通电话，两边将扩大合作，防止武汉肺炎病毒散播。

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