新冠肺炎 伊朗最高领袖指控新冠肺炎疑是生物战攻击

伊朗最高领袖哈梅内伊昨天表示，境内爆发的武汉肺炎疫情可能是生物武器攻击其中一环。他要求武装部队建立一处“卫生与治疗本部”。不过哈梅内伊没有指名道姓。中国官方公开指控是美国可能将新冠肺炎病毒带进中国武汉。

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据中央社今天报道说，伊朗最高领袖指新冠肺炎可能是生物攻击。

伊朗最高领袖哈梅内伊昨天表示，境内爆发的武汉肺炎疫情可能是生物武器攻击其中一环。他要求武装部队建立一处“卫生与治疗本部”。伊朗国营英语电视台新闻电视台（Press TV）报导，哈梅内伊（Ali Hosseini Khamenei）昨天对武装部队参谋总长巴奎里（Mohammad Baqeri）颁布的法令中提到：“因为有若干证据显示，事件可能是‘生物攻击’，这项措施也可以作为某种增强国力的生化防卫演习。”

哈梅内伊在这项法令中强调，为防范俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）进一步扩散，建立一处“卫生与治疗本部”（health and treatment headquarters）有其必要。官方伊朗通讯社（IRNA）网站上的疫情分布图显示，截至12日，全境累计有1万75例确诊病例、429死，其中以德黑兰省有2673起确诊病例最多，马赞德兰省（Mazandaran）、科姆省（Qom）、伊斯法罕省（Isfahan）、吉兰省（Gilan）、中央省（Markazi）分别有997、846、792、613、535例。

该报道引述IRNA今天说，外交部发言人穆沙维（Abbas Mousavi）在推文中强调，伊朗拥有举世最高明、最有效率、最有勇气的医护人员，“不需要美国医生”。他要求美国停下“经济和医学恐怖主义”，让伊朗的医护人员和伊朗人可以取得药品与医疗设备。他说，虚伪的同情和令人作呕的吹嘘就不必了。穆沙维还建议美方说：“附带一提，也请注意美国人民！”

美国总统特朗普12日在白宫接待爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）时提到，美国拥有举世最好的医生，已经向伊朗提出愿意协助。IRNA在消息中指出，伊朗早已采取诸多措施防范疫情扩散，包括学校和大学停课、取消文化和宗教聚会等，并且经常对公共场所进行消毒。

伊朗央行总裁赫玛提（Abdolnaser Hemmati）于12日表示，已经要求国际货币基金（IMF）对伊朗紧急融资50亿美元，协助对抗新冠肺炎。

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