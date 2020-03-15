新冠肺炎 台湾新增6例 均为境外移入

台湾中央流行疫情指挥中心周日表示，台湾新增六例新冠病毒肺炎(COVID-19)确诊个案，均为境外移入，累计确诊增至59名。案54为北部30多岁男性，2月28日至3月1日曾至泰国旅游，返回后又于3月5日至8日与一名友人至日本北海道，返台后于11日出现流鼻水症状，12日因全身倦怠及头痛等症状就医并采检通报，于今日确诊，目前收治负压隔离病房。已初步掌握同住、职场及就医相关接触者共31人，其他接触者持续追踪中。

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据路透社今天报道说，台湾新增六例新冠肺炎确诊个案至59例，均为境外移入。据台湾中央流行疫情指挥中心称，案55为北部50多岁男性，3月3日至12日参加埃及团体旅游，3月12日返回后因全身倦怠与肌肉酸痛就医，经检测有发烧情形，由医院采检通报，于今日确诊，目前收治负压隔离病房。已初步掌握同团团员及就医等相关接触者共33人，其他接触者持续追踪中。

案56及57分别为北部40多岁男性及北部70岁女性，为3月4日一起至土耳其旅行之团员(曾于杜拜转机)，皆于13日返台。案56于3月8日至12日出现身体不适，13日入境后因喉咙痒、腹泻、自觉发热等症状就医，经医院采检后通报，于今日确诊；案57于13日返回后因发烧就医，于今日确诊；已初步掌握该二例确定个案同团团员及同住家人等接触者共19人，其他接触者持续追踪中。

报道引据指挥中心表示，案58为北部20多岁女性，今年1月至西班牙就学，3月12日曾出现体温偏高，13日返台时，经发烧筛检站采检送验，今日确诊，目前收治负压隔离病房。已初步掌握同住接触者共5人，其他接触者持续追踪中。

案59为北部10多岁男性，1月与家人同游希腊，3月5日返台，12日出现喉咙痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及头痛等症状就医，今日确诊。已掌握相关接触者16人，其余接触者持续追踪中。

指挥中心指出，昨(14)日新增383例相关通报，截至目前累计16,911例(含16,464例排除)，其中59例确诊(今日新增案54至59)，分别为境外移入32例及本土27例。确诊个案中，维持一名死亡、20名解除隔离，其余个案病况稳定，持续住院隔离中。

路透社说，台湾指挥中心并自即日起提升埃及旅游疫情建议至第二级:警示(Alert)，提醒民众至当地应采取加强防护措施。另自17日起，欧洲申根国家(法国、德国、西班牙、葡萄牙、奥地利、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、芬兰、瑞典、斯洛伐克、斯洛维尼亚、波兰、捷克、匈牙利、希腊、马尔他、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、冰岛、挪威、瑞士及列支敦斯登)及与申根区自由流动的英国、爱尔兰共27国及迪拜(迪拜含转机)旅游疫情建议提升至第三级，台湾时间自3月14日14时以后登机返台者，列入居家检疫14天。

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