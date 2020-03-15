江启臣密会韩国瑜 推国民党挺韩大动作

高雄市长韩国瑜15日与新任国民党主席江启臣会面，双方就近期民众关心的议题及党务交换意见。经1小时的辟室会谈后，韩国瑜提出，希望立院党团大力协助高雄，江启臣也表示会力挺高雄市府，双方都有共识要携手合作。江启臣当选后确定国民党全力拯救韩国瑜于罢韩困境的政策。

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据上报今天报道说，罢韩危机，江韩会闭门会谈1小时，江启臣喊话：全党团结挺韩。消息说，高雄市长韩国瑜在15日与新任国民党主席江启臣进行1小时的闭门会谈。

据高雄市新闻局新闻稿指出，韩国瑜与江启臣在防疫措施、市政内容、政策合作、党务再造等议题方面有共识要一起携手合作。韩国瑜也对江启臣有信心，并祝福江启臣任重道远，为国民党开创新局、大步向前。

据韩国瑜表示，他与江启臣理念方向一致，也会全力支持江启臣对党务改革的理念，尤其是现代化与数位化的改造工程，他认为江启臣有能力带领新民意的国民党，让国民党成为一个符合民意期待的政党。

该报道说，韩国瑜也向江启臣透露，高雄市过去建设落后其他五都太多，特别拜托江启臣与立院党团能协调中央争取更多资源导入高雄市，在经费补助方面能够给予高雄市大力支持，让高雄市可以逐步摆脱沉重的财政负债，市政建设与市民福祉也可大步向前。

据江启臣提到，韩国瑜这一年多来的市政成绩民众都有目共睹，市府团队也日以继夜推动市政工作，让高雄市的基础建设进步非常大。因此有心人士不应为了政治利益、选举恩怨对韩国瑜刻意抹黑或贴标签，造成市民彼此对立。他也呼吁全党要团结一致挺韩，让韩国瑜有更多机会服务市民。

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