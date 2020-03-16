台湾疫情缓升 新增8确诊 均境外移入

台湾中央流行疫情指挥中心周一表示，台湾新增八例新冠病毒肺炎(COVID-19)确诊个案，均为境外移入，累计确诊增至67名。案60为中部20多岁女性，2月9日至3月11日独自赴意大利、希腊、德国旅游，12日入境，14日出现发烧、畏寒及倦怠就医，经通报检验，于今日确诊。

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据路透社今天报道说，台湾新增八例新冠肺炎确诊个案至67例，均为境外移入。

据官方消息，案60自述3月5日至9日在德国入住的青年旅馆中，同房旅客狂咳不止，由于两人共用卫浴且未戴口罩，研判案60遭该名旅客感染的可能性较高。已初步掌握接触者共11人，其他接触者持续追踪中。

指挥中心称，案61为南部50多岁女性，3月5日至14日与另一名家人参加奥地利、捷克团体旅游，14日入境时因发烧被检疫站拦检送验，于今日确诊，目前收治负压隔离病房。已初步掌握接触者共20人(含同团领队及团员共18人)，其中案61同行家人于3月15日出现发烧症状，已通报送验并收治负压隔离病房，将持续追踪其他接触者。

案62为北部60多岁女性，3月7日至14日与另一名家人至菲律宾探亲，12日于菲律宾当地出现发烧、咳嗽、肌肉酸痛、后眼窝痛症状，14日入境后由家人送至医院就医并采检送验，于今日确诊。案62同住家人(两人，含同行者)均无疑似症状，其他接触者持续追踪中；另案62于菲律宾期间曾与来自美国的家人接触(已于3月14日返回美国)，该名家人亦于3月12日出现咳嗽症状，3月16日已于美国当地采检。

指挥中心表示，案63为北部50多岁男性，为昨日公布案55于3月3日至12日至埃及旅游之同团团员，案63于3月13日晚间因咳嗽有痰、流鼻水、寒颤等症状至医院就医后通报送验，于今日确诊。依案55及案63发病日研判，为一起境外旅游群聚事件。本群聚截至目前已掌握接触者共98人，除案63确诊外，其余接触者尚无疑似症状，将持续追踪其他接触者。

案64为北部20多岁男性，去(2019)年8月底至西班牙就学，由于就读学校有确诊个案，故与就读同校的家人及同学一同返国，于3月12日入境。案64于14日出现畏寒、流鼻水及眼睛痒症状，15日至医院就医并采检通报，于今日确诊。案64与昨日公布案58为同校同系所学生，虽互不认识，但由于该校先前已出现确诊病例并且停课，研判两人于校园群聚感染的机会较大。截至目前已掌握接触者共55人，将持续追踪其他接触者。

指挥中心指出，案65至67为南部2名50多岁女性及1名60多岁男性，3月4日至13日土耳其(与案56、57同团)，分别于3月14日、15日发病，3月15日晚间由卫生单位通知前往医院采检通报，于今日确诊；该旅行团群聚截至目前共计五人确诊，接触者持续追踪中。

据台湾指挥中心表示，昨(15)日新增309例相关通报，截至目前累计17,219例(含16,805例排除)，其中67例确诊(今日新增案60至67)，分别为37例境外移入及27例本土病例。确诊个案中维持一名死亡，22名解除隔离、其余个案病况稳定，持续住院隔离中。指挥中心称，自17日零时起，新增将东欧13国、中东15国与一地区、北非五国及中亚九国，提升至第三级：警告(Warning)，国人应避免至当地所有非必要旅游。

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