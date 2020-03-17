印度有人法院提告习近平 指阴谋传播武汉病毒消灭人类罪

印度多家媒体今天报道，印度维权人士欧吉哈昨天向比哈省地方法院控告中国国家主席习近平和中国驻印度大使孙卫东，指控他们阴谋策划传播武汉肺炎病毒。印度当地由于疫情带来不便和恐慌，一些城市或社区曾传出东亚面孔人士被误认为中国人而遭到盘问。美国昨天传有人庭控中国扩散新冠病毒罪。中国官方回应是恶人先告状。

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据中央社今天报道说，印度维权人士控告习近平，阴谋传播武汉新冠肺炎病毒。

据“新印度快报”（New Indian Express）等媒体今天说，欧吉哈（Sudhir Kumar Ojha）是比哈省（Bihar）墨沙发坡县（Muzaffarpur）维权人士，他向地区法院提出控告后，案件将由分区地方法院于24日进一步审讯。欧吉哈在诉状中指控，习近平和孙卫东等人策划了一起阴谋，透过传播2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）消灭人类。

该报道说，印度1月30日确诊首名武汉肺炎病例后，初期维持3个确诊病例，均已痊愈出院；但最近3周，来自欧洲、中东的旅客把病毒带入印度，每天都有新增确诊病例，到今天上午9时，根据印度卫生与家庭福利部官方统计，累计确诊病例达125例。

由于疫情不断扩大，印度中央政府日前宣布所有外国人和印度海外公民持有的入境签证全部暂时中止，多个省市政府宣布禁止大型集会及宗教活动，关闭学校、电影院、酒吧、夜店等娱乐场所，许多有确诊病例的城市，人们也开始担忧，虽然街上仍少有人戴口罩，但已有少数人抢购口罩和物资。

该报道称，由于疫情带来不便和恐慌，一些城市或社区曾传出东亚面孔人士被误认为中国人而遭到盘问，甚或遇到当地人对他们大喊：“中国人是病毒，滚回去！”

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