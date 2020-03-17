王志军：中国疫苗开始招募受试者 不会慢于国外

3月17日下午，在中国国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中国工程院院士王军志分享了一个重要进展：中国新冠病毒疫苗科研团队已开始招募受试者。据科学网报道，中国工程院院士王军志表示，“我国已有（疫苗）研发进展比较快的单位，向国家药监局滚动递交临床试验申请材料，并且已经开展临床试验方案论证、招募志愿者等相关工作。待国家药监局按照有关法律法规审批后，开始临床试验。”

广告 继续浏览后续

王志军表示：“应该说，我国新冠疫苗研发进展目前总体上处于国际先进行列，不会慢于国外。”

当下，各国竞相发力疫苗研制。就在昨天（3月16日），美国国立卫生研究院（NIH）在西雅图开始了首例预防新型冠状病毒疫苗的临床试验。一名育有两个孩子的女子成为首个注射新冠病毒疫苗的健康人。

该疫苗项目的发起者是NIH和美国生物科技公司Moderna。这种疫苗属于核酸疫苗的一种——mRNA疫苗，不以减毒或灭活病毒为基础，因此不会存在引发接种者感染的风险。

以下为国务院联防联控机制新闻发布会上传出的关于国内疫苗研发的最新消息：

中国5大技术方向疫苗进展顺利

王志军说，疫情初始我国就成立科研攻关组，第一时间就把疫苗研发纳入到五大攻关方向，予以定向优先支持。紧紧抓住灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗5条技术方向，遴选8个优势团队全力推进疫苗研发。

目前5大技术方向疫苗都总体进展顺利，第一批确定的9项任务都已完成临床前研究（也就是动物的有效性、安全性研究）的大部分工作。大部分研发团队4月份都能完成临床前研究，并逐步启动临床试验，有的团队进展更快。

预计4月底完成流感病毒载体疫苗的临床前研究。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅