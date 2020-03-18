台湾宣布明起「锁国」非中华民国籍旅客一律限制入境

继欧盟宣布实施「外部边境禁令」，台湾官方今天也宣布，因为国际疫情升温，境外移入个案连日暴增，从19日凌晨起，非中华民国国籍旅客一律限制入境，所有入境台湾者一律居家检疫14天。

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这项严格措施被台湾媒体称为「锁国」。但指挥中心否认「锁国」的说法，强调凡是必要的就不会禁止。台湾今天单日新增23个确诊案例，再度创下新高，绝大多数是境外移入，确诊的总数达100个。

疫情指挥中心透露，台湾今天之所以紧急限制外籍人士来台，和一位法国人有关。这位法国人03月12日从法国来到台湾，在机场检疫时没有被拦下，之后由台湾的朋友陪伴他旅游，结果在行程当中出现疑似症状，3月16日就医采检确诊，已经住进医院的负压隔离病房，成为台湾的第83个确诊病例。也因为他的确诊，台湾今天紧急宣布，全面限制外籍人士来台。

另外全球也开始全面启动「锁国」政策围堵疫情。欧盟实施边境禁令，未来30天禁止外籍人士在非必要情况下进入欧盟，是首次对外大规模关闭欧洲外部边境。菲律宾也宣布暂时关闭股市、债市和汇市，成为全球第一个因为疫情而关掉金融市场的国家。

此外，全球已实施境内「全国封锁」的包括意大利和西班牙；至于对境外实施封锁，禁止外国人入境的国家则包括以色列、加拿大、俄罗斯、和台湾；境内境外都封锁的国家包括法国、德国、捷克、马来西亚。

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