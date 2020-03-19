财务省自杀职员妻子状告政府 动摇安倍政权

围绕曾与安倍首相及夫人关系密切的“森友学园”买收国有土地的问题，遭上司强迫篡改公用文件后自杀的原财务省职员的妻子，3月18日在大阪地方法院状告日本政府和原理财局长佐川宣寿，要求赔偿总计约1.1亿日元（约合人民币724万元）的赔偿金。该职员有关此事的遗书也初次公开。

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该职员是2018年3月7日自杀的近畿财务局上席国有财产管理官赤木俊夫（当时54岁）。森友学园2016年年6月以1.34亿日元向大阪府丰中市购买8770平方公尺的国有土地，仅约市价的14%。森友计划用该地盖“瑞穗之国纪念小学”，准备2017年4月开学，并请安倍夫人安倍昭惠担任荣誉校长。

在这个问题上，安倍夫妇诚实性也受到了极大的质疑。安倍曾在2017年2月21日的国会上称：“如果我和我的夫人(与‘低价购地’)有关的话，我将立即辞去首相及国会议员的职务。”

据诉状等显示，时任财务省理财局长的佐川宣寿在首相安倍晋三国会答辩后的2017年2至3月，向部下发出了“全部修改给在野党出示资料时可能被理解为优待森友学园的部分”的指示。

被命令篡改文书的赤木原本对此很抗拒，但结果还是被迫参与了删去显示首相夫人安倍昭惠和政治家参与部分等篡改工作，他于2017年7月患上抑郁症停职。大阪地方检察厅特搜部开始搜查此事件后，他感到自己为此事背黑锅，其病症迅速恶化，他在手记上写道：篡改都是佐川所下达的指示，并于2018年3月7日自杀。

赤木的妻子将政府和佐川宣寿告上法庭，使平息了几年的与安倍首相及其妻子有牵连的森友学园及其关事件再次浮出水面，动摇着安倍政权。

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