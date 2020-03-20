台美联合声明指病毒源自武汉新华社批媚美祸台吴钊燮称不必谄媚中国
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台湾外交部长吴钊燮昨天宣布台美发表「防疫伙伴关系联合声明」，双方将在疫苗、药品研发等各方面展开合作，台湾还将提供口罩给美国。这个消息引发新华社抨击民进党当局「散播政治病毒」、「媚美祸台」。吴钊燮今天在立法院响应表示，他的工作范围不在谄媚中国。
台湾外交部和美国在台协会18日发表「防疫伙伴关系联合声明」，第一段就刻意强调病毒来自武汉，声明中说「为共同对抗源自中国武汉的新冠肺炎病毒，台美双方将进一步强化台美咨商与合作机制，分享最佳做法，合作对抗疫情。」
接着再提到合作项目包括：快筛检验试剂的研发、疫苗和药品的研究与生产、举行科学家与专家的联合会议等。吴钊燮更提到，美国将为台湾保留 30 万件防护衣原料，台湾未来也将每周提供 10 万枚口罩给美国。
新华社19日表文章说，新冠肺炎在全球肆虐之际，一些美国政客借疫情煽动歧视，攻击大陆，无非是为他们应对不力推卸责任。而民进党当局吴钊燮们却津津有味地拾其牙慧，刻意使用带有歧视性意涵的字眼，大肆散布攻击大陆的「政治病毒」，再次暴露了他们为「藉疫抗中」、「以疫谋独」而甘当美国棋子的险恶用心。
文章批评，台湾防疫出现了「只防大陆、不防欧美」的政治化操作。在美国新冠肺炎疫情爆发后，民进党当局迟迟未向台湾民众说明真相，仅对美国部分地区发出「旅游第二级警示」。在台湾境外输入病例不断增多的情况下，仍不限制美台之间的人员流动。直到台湾病例大幅增长，显然有病例表明是从美国输入，仍对自美入境人员仅要求「自主健康管理」，不实行普遍检测。
文章说，民进党当局的「媚美」行为造成台湾防疫破口，受害的却是台湾民众。在台湾民众仍处于每周只能买3片口罩的尴尬境地下，民进党当局却慷慨表态「将每周向美国提供10万片口罩」。文章说，这一切，应该有吴钊燮们的功劳吧！难道这就是民进党当局的「超前部署」和「民主防疫」吗？难道靠这些口号就能漂白「媚美祸台」的污点吗？
对此，吴钊燮 20 日列席立法院会施政总质询时受访表示，外交部长的工作范围不在谄媚中国。他说：「(原音)大家都知道我是外交部长，外交部的工作就是希望促进台湾与其他国家的友谊关系，能够让关系越来越好，我的工作范围不在谄媚中国。」
另台湾新冠肺炎确诊案例再创单日新高，今天新增27个病例，其中24例是境外移入，总数达到135例，累积已有两人死亡。
法广特约记者陈民峰台北报导
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