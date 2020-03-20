日中韩外长就新冠对策举行视频会议

日本时间20日午前，日本外相茂木敏充、中国国务委员兼外长王毅、韩国外长康京和举行了约1小时10分钟的视频会议。此次会议是应中方的倡议举行的。

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三外长就在三国流行的新型冠状病毒问题展开了讨论。三方一致认为采取边境的严格管理是必要的。

茂木敏充指出：适当的边境政策不仅在国内的卫生保健政策方面很有意义，对于防止感染向国外扩大也是很有意义的。

王毅表示，感谢韩方和日方积极响应中方倡议，以视频方式共同举行新冠肺炎问题三国特别外长会议，这体现了我们在重大挑战面前团结协作、共克时艰的坚定决心，展示了我们携手战胜疫情、致力于维护正常交往合作的积极意愿。

康京和指出：为了减少由于新型冠状病毒感染症带来的三国间交流的萎缩给经济带来的不良影响，三国有必要对此进行共同的对应。

三方同意寻求都能接受的办法，努力维护与经贸合作相关的必要的人员往来，稳定三国产业链、供应链。

三方还同意在开发治疗药物和疫苗方面互通信息。。三方还同意，为了使疫情早日收缩，将尽管召开三国的卫生部长会议。

有关东京奥运会和残奥会，茂木指出：作为人类战胜冠状病毒的证据，希望以完美的形态举行。

茂木的发言得到了中韩外长的赞同与支持。（法广特约记者楚良一发自东京）

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