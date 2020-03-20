韩国将派包机从意大利撤侨 意国疫情死亡人数超过中国

自首尔方面消息，韩国政府近日最新决定将派出两架包机飞往意大利撤侨，以应对该国进一步恶化的新冠肺炎疫情。此外，意大利国内因新冠肺炎死亡人数周四正式达到3405例，也使得该国成为依照各国公布的官方数据中，死亡人数截至目前为止最多的国家。

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据韩联社周五报道显示，意大利韩侨团体曾与韩国航空公司就安排临时航班事宜进行沟通，但因费用等问题，双方未能达成一致。韩国外交部一名官员在当天表示，鉴于意大利韩人会安排临时航班遇阻，政府决定派包机接回当地韩国公民。据统计，韩国驻米兰总领事馆和位于罗马的驻意大使馆辖区内分别有421人和150人愿意搭乘政府包机回国。上述官员指出，韩政府认为需安排两架包机赴意撤侨，并在同有关方面协调细节问题。据消息人士透露，韩国政府方尚未与航空公司签合同，具体时间尚未敲定。据悉，这将是韩国政府继接回旅华、旅日、旅伊侨民后第四次派包机接回韩国公民。

《纽约时报》周四报道称，意大利报告的新冠肺炎死亡人数在当天增长了427人，达到3405人，超过了中国。 专家说，意大利现有的确诊病例总数41035人，到本月底可能会翻一番，超过中国官方公布的80967人。此外，韩国政府还在酝酿从中南美多国撤侨的计划。截至目前，共177名韩国游客在秘鲁滞留，包括韩国国际合作机构（KOICA）志愿队在内共250人愿意回国。韩国政府正在考虑先让在秘鲁的韩国公民移至墨西哥，并安排墨西哥籍航空公司的班机接侨的方案。与此同时，洪都拉斯、厄瓜多尔、摩洛哥分别有17名、76名、57名韩国公民愿意回国。首尔方面正在研究撤侨方案，并与有关方面进行协调。

同样针对仍在全球蔓延的新冠肺炎疫情，韩国政府表示，22日（本周日）起将要求持长期签证的欧洲入境者进行14天隔离。随着近日欧洲的确诊病例暴增，韩国自欧入境人员确诊感染的病例随之增加，该国仅本月以来来自欧洲的确诊病例就多达40例。而截至20日0时，韩国较前一天0时新增87例感染新冠病毒确诊病例，累计确诊8652例。

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