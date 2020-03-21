全球抗击新冠肺炎之际 朝鲜再度进行试射

就在全球各国抗击新冠肺炎疫情之际，朝鲜于21日再度试射两枚不明发射体。这是本月朝鲜进行的第三次试射活动。韩军联合参谋本部称，如今新冠肺炎疫情正在全球蔓延，朝鲜此举“非常不合适”。

广告 继续浏览后续

据韩联社报道，韩军分别在21日晨6点45分和6点50分左右发现各有1枚武器从朝鲜平安北道宣川郡地区朝着东北方向的半岛东部海域发射。初步分析显示，发射体飞行距离约410公里，最高飞行高度约50千米。两枚之间的发射时差为5分钟，韩军认为与其说是试验连射性能，不如说是从西海岸升空横贯半岛内陆入海的射程试验。韩美情报部门正在深入分析飞行器的各项参数。据韩国政府消息人士披露，不排除朝鲜发射朝版伊斯坎德尔导弹、朝版陆军战术导弹系统、超大型多管火箭炮等多种可能性。

韩国军方表示，在世卫组织宣布新冠病毒全球大流行疫情困扰世界之际，朝鲜这一军事行动非常不合时宜，并敦促朝方立即停止这种做法。韩军及情报部门推测朝鲜国务委员会委员长金正恩亲自到场参观发射。考虑到朝鲜媒体报道金正恩前日莅临指导西部战线大联合部队的火炮射击对抗赛，此次发射可能是冬季演习的一个部分。此前朝中社报道说，3月2日和9日，朝鲜国务委员会委员长金正恩两次视察了前线远程炮兵部队火力打击训练场。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅