泰国周日新增188起新冠病毒确诊病例

泰国星期天新增188起新冠病毒确诊病例，创下单日新高，累计病例已增加至599起。为了减少人群聚集，曼谷市政府宣布关闭所有百货商场、美容沙龙、市集、游泳池、游乐场、网咖、高尔夫球场、会议中心、刺青店等直到4月12日。

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泰国公共卫生部门发言人说，大部分新增病例与之前传出群聚感染的拳击馆有关。他也说，泰国的新增病例主要集中在曼谷，而且大部分是那些“继续参与社交活动的年轻人”。他呼吁民众留在家中，不要外出。

据中央社报道，本月6日，逾千名观众齐聚曼谷的国家伦披尼拳击场观看泰拳赛，目前至少有超过百人因为这场拳赛而感染新冠病毒，受感染的人许多案例都是处于就业年龄的30多岁男性，其中包括知名演员、陆军将领、泰拳教练等。当局预估这场泰拳比赛可能导致当天至少500人感染，因此未来确诊人数可能会持续增加。

泰国近日新增确诊案例暴增，从每天30起、50起、80起到周日的188起。泰国公共卫生部星期天公布的武汉肺炎新增病例中分为两类，第一类是和之前的确诊病例有关，21人参加过泰拳馆的活动，5人在娱乐场所工作，5人到马来西亚参加过宗教活动，37人和之前的确诊病例有接触，第二类是和外国有关，国外回来8人，在拥挤的地方上班或是跟外国人接触有7人。而仍等待确认感染源的有108人。

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