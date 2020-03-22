特朗普说安倍很快会对奥运是否延期做出判断

美国总统特朗普21日在白宫举行的记者会上，在谈及新型冠状病毒在全世界的感染扩大日益深刻，要求东京奥运会和残奥会延期的呼声日益增高时指出，是否延期和中止，全由日本来决定，他将尊重安倍首相的决定。延期到明年也是一个选项，也许会延期到明年。

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特朗普指出：“我和安倍首相的关系很好。”“我已告诉安倍首相，全由你来决定。也许他马上就会做出决定。”“不知道他会做出什么样的决定，我觉得我不应该施加影响。” 特朗普日前曾提出建议，建议冬奥会和残奥会延期一年举行。 东京奥运圣火已于3月20日由特别运输机“TOKYO2020号”空运，从希腊首都雅典飞抵日本宫城县东松岛市的航空自卫队松岛基地，男子柔道奥运三连冠选手野村忠宏和女子摔跤奥运三连冠选手吉田沙保里点燃了圣火盆。 之后，圣火将首先在东日本大地震中遭受严重灾害的岩手、宫城、福岛三县作为“重建之火”巡回，26日从福岛县出发，在到7月24日开幕为止的121天内，在日本47个都道府县巡回传递。

目前，世界各国体育界要求东京奥运会和残运会延期的呼声很高，由于美国新冠疫情急剧扩大，包括职业体育比赛在内很多大赛和比赛相继取消。日本时间3月21日，美国游泳协会向该国奥林匹克与残疾人奥林匹克委员会（USOPC）要求尽力将奥运延期1年、美国田径协会21日要求计划7月24日开幕的东京奥运会延期举办，挪威奥委会3月20日宣布已向国际奥委会（IOC）主席巴赫递交请愿书，提出希望东京奥运延期。英国田协主席尼克·科沃德因为新冠疫情使英国田径训练设施关闭指出，“对选手而言现在的负担非常大，必须立刻做出决定。”，表示支持奥运延期。

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