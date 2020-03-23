新冠肺炎 东京奥运会或延期了

日本首相安倍晋三今天第一次表示，如果不可能以“完整的形式”举行，那么东京奥运会可能需要推迟。国际奥林匹克委员会昨天召开紧急会议后表示，IOC将加强对2020东京奥运会的“情景规划”，其中包括推迟举行。

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据路透社今天报道说，日本称东京奥运会可能因新冠疫情而推迟。

日本首相安倍晋三表示，虽然取消奥运会并非选项之一，但如果不能以完整的形式举行，延迟举行现在也在考虑之内。

安倍晋三今天对国会表示，“如果那变得困难，我们可能别无选择，只能考虑推迟奥运会。”

该消息说，由于来自运动员、联合会以及各国奥委会要求延期的压力与日俱增，国际奥委会周日态度有所转变；国际奥委会和东京奥运组织者之前一直坚持要按原计划举办奥运。

两位消息人士称，2020年东京奥运会组织方已经开始起草今夏无法举办奥运会的可能备选方案。

东京都知事小池百合子表示，新冠病毒疫情在当地有加速扩散的情形，要求民众未来三周避免聚众集会，这也呼应安倍晋三关于可能延后举办奥运的言论。

根据专家说法，以目前的速度来看，到4月8日东京的新冠病毒病例料将增加530例。

据东京都政府表示，3月22日止东京的确诊病例为130例。

该消息引述安倍晋三表示，包括日本公民在内，所有来自美国的旅客在抵达日本之后都必须进行14天的隔离检疫。

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