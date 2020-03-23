疫情银根压力 软银要卖阿里股票

日本软银集团（SBG）3月23日发布消息称，决定最多对4万5000亿日元的资产实施出售和现金化。中国阿里巴巴集团和日本国内通信子公司软银等投资对象的上市股票被认为将成为主要对象。筹集的资金将用于最多2万亿日元的自有股票回购和负债压缩，借此加强财务状况。

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据日本经济新闻今天报道说，软银要售4.5万亿日元资产，或卖阿里股。

孙正义率领的日本软银集团作为投资公司持有的股票的价值超过27万亿日元。另一方面，软银集团自身的股票总市值截至19日约为6万亿日元，与持股价值相比大幅低估。为改善这种市场的低估，将利用持有资产，进行大胆的股票回购和负债压缩。

软银集团表示交易将在今后4个季度实施。筹集的4.5万亿日元资金将用于最多2万亿日元的股票回购。这种自有股票回购将在13日宣布的上限5000亿日元的回购基础上实施。此外，将剩余资金用于负债的偿还、公司债的买入、充当现金存款。

据该报道称，软银集团的会长兼社长孙正义针对此次的举措评论称，“是本公司历史上最大的自有股票回购，还将有助于创历史新高的现金存款等的增加，（相关举措）建立在对本公司业务的毫不动摇的自信之上”。针对意图，孙正义透露称，除了改善软银集团股价的估值之外，通过包括买入公司债在内的负债削减，力争提高信用评级。

在下午2点发布消息后，东京股票市场上的软银集团股价上涨。较前一日上涨500日元（上涨19％），涨至3187日元，以涨停水平结束交易。

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