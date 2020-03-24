东京奥运会或延后一年 安倍救东奥最坏局面

由于新型冠状病毒疫情扩大，国际奥委会（IOC）3月22日宣布开始探讨包括东京奥运会延期在内的问题。由于全球性的疫情扩大，运动员等对奥运会7月开幕越来越不安。为避免奥运会取消这一最坏局面，日本首相安倍晋三及与其保持着蜜月关系的美国总统特朗普一起，营造了国际舆论。最新的消息称国际奥委会将讨论东京奥运会是否延后一年举办议题。

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据日本经济新闻今天报道说，安倍让东京奥运会避免了最坏局面。3月22日，国际奥委会召开执委会临时电话会议，决定包括延期在内进行调整。就在当日，以疫情扩大为理由加拿大宣布不会派运动员参加奥运会，要求延期一年举行。东京奥运会按计划举行已经不太可能。

据安倍在3月13日就疫情防控与特朗普通电话时这么说道，“正朝着按原计划开幕的方向努力”，但特朗普在前一天称：“应当延期一年，总比没有观众强”。特朗普在电话磋商中做出表态：“1000％支持东京奥运会”、“无论如何在日本举办，那里的体育场应该很棒吧”，安倍根据特朗普的语气得出了“没有取消的选项”。

安倍3月16日在七国集团（G7）首脑电视电话会议上表示：“希望东京奥运会以完整形式实现”，安倍使用自己斟酌的语言提出这一方案后，英国首相约翰逊竖起大拇指来回应，其他首脑也都点头赞同。所谓“完整形式”，意思是即便延期，也不考虑空场比赛和取消。尽管按计划开幕已不太现实，但包括具有决定权的国际奥委会在内，目前的状况是谁都无法做出决定。G7会议只是起到了延期的导向作用。

另一方面，国际奥委会3月17日在与国际单项体育联合会（IF）的会议上还确认了按计划举办，但之后全球疫情迅速扩大，只能被迫修正方针。“选手没有可以训练的环境”，美国田径协会和游泳协会要求延期，浮现了国际奥委会和运动员、项目协会之间的温度差。

即使如此，在G7形成的舆论环境并没有失去。“不会讨论中止的选项”，东京奥组委主席森喜朗3月22月与国际奥委会主席巴赫通电话时得到了上述表态。

森喜朗与巴赫就从日本和国际奥委会选出代表进行协商达成了一致，将在4周内得出确保场地和延期时长等结论。23日，森喜朗也在记者会上表达了他的看法：“日本的情况不好说，欧美也进入紧急状态。我们不会愚蠢到还会按最初的计划去做”。

安倍在3月23日的参议院预算委员会上进行答辩称：“如果以完整的形式实施存在困难的话，将不得不做出延期的判断”，明确提出了此前一直未明言的容许延期。在当日的日本执政党自民党干部会上，安倍也表示：“之后必须要与巴赫主席见面谈”。

据最新的消息，国际奥委会主席同意安倍所建议，讨论决定东京奥运会延后一年于2021年举行。

据共同社今天报道，日本首相安倍晋三24日晚拟与国际奥委会（IOC）主席巴赫举行电话会谈，目前已展开协调。鉴于新型冠状病毒疫情在全球扩大，双方将就计划7月24日开幕的东京奥运会延期问题进行磋商。据政府相关人士透露，安倍也提出希望在一年以内举办。预计安倍将表达不得不延期的意向，在此基础上传达这样的想法。

由于新冠疫情在全球日益蔓延，IOC公布新方针，将就包括延期在内与东京奥组委、东京都及日本政府进行探讨，计划在四周内得出结论。

电话会谈时奥组委主席森喜朗、东京都知事小池百合子也可能在座。安倍23日在参院预算委员会上表示：“根据情况，希望有机会与巴赫主席谈一谈我自己的想法。”

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