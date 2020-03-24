国际奥委会正式宣布东京奥运会延期举行 周四圣火取消

国际奥委会(IOC)周二正式宣布，2020年东京奥运会将推迟至最迟2021年夏季举行。国际奥委会表示，延期后的奥运会名称仍保留“东京2020奥运会”。

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据光华网今天报道说，新冠肺炎，国际奥委会正式宣布东京奥运会延期举行。国际奥委会(IOC)周二正式宣布，2020年东京奥运会将推迟至最迟2021年夏季举行。这是奥运会在和平时期首度推迟举行。

据国际奥委会指出，由于新冠肺炎患者数量急剧增加，国际奥委会需要在不同的状况下采取措施，在与东京奥组委、日本政府和东京都政府讨论后，完成疫情对奥运会冲击的评估，决定推迟东京奥运会的举办时间。

国际奥委会表示，延期后的奥运会名称仍保留“东京2020奥运会”。

第32届夏季奥林匹克运动会原计划于2020年7月24日至8月9日在日本东京举行。

此外，日本东京奥组委主席森喜朗召开新闻发布会宣布，原计划于3月26日开始的东京奥运会圣火传递将会取消。他指出，东京奥运会延期的日期决定后，圣火传递将会重启，届时将会优先考虑此次未能参跑的火炬手。

该报道说，日本首相安倍晋三早前表示，在与国际奥委会主席巴赫进行了电话交谈后，双方就延期1年左右举办东京奥运会进行了确认，巴赫对提议表示完全同意，最迟将会在2021年夏季举办。

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