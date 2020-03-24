朝鲜研成新型导弹 力克韩F-35隐形战斗机

据朝鲜日报今天报道说，朝鲜据信21日发射的新型弹道导弹为“朝鲜版ATACMS”，该导弹可抛撒出数百枚子弹，将相当于3-4个足球场的面积夷为平地。该导弹从平安北道西海岸发射，贯穿内陆后击中了东海上的岛屿。也就是说，对射程和准确度都非常有信心。可以预见即将进行实战部署。

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该报道说，韩国F-35隐形战斗机对朝鲜新型导弹束手无策。

朝鲜还成功发射了自称为世界最大的600毫米超大型火箭炮和带反拦截功能的“朝鲜版伊斯坎德尔导弹”。这三种导弹都可使用移动式发射车（TEL）进行连续发射，并具备低空飞行的能力。火箭炮的连续发射时间从17分钟缩短至20秒。ATACMS和伊斯坎德尔也可以在1-2分钟内进行连续发射。发射高度也可以最低降至30-40公里。不仅萨德（拦截高度40-150公里）无法拦截，如果朝鲜导弹启动“PULL UP（急速上升）”，就算使用新型爱国者-3也难以拦截。

据该报道，本月2日，朝鲜在元山发射的火箭炮飞行高度为30公里，飞行距离达240公里。如果转向西南方向就是平泽、乌山美军基地。如果射程再增加30公里，F-35隐形战斗机部署的清州空军基地就被纳入了射程范围。金正恩恐惧的是美军和韩军所具备的占绝对优势的空军力量。朝鲜如果在停战线发射射程为400-600公里的新型导弹，韩国的10余处空军基地有可能被全部被摧毁。战时运输增援兵力和物资的港口也将无法幸免于难。朝鲜在每一支导弹部队都部署了4-6门大炮，放射炮有4根发射管，ATACMS和伊斯坎德尔各2枚。仅一支火箭炮部队就可以在短时间内最多发射24枚导弹，将会有数百颗子弹同时落下。“三件套”和原始导弹混合一口气全部发射，枪林弹雨之下，以韩国目前的能力几乎无从防御。韩国空军飞机甚至连起飞都困难。

据朝鲜日报批评指，正常的国家，在朝鲜去年5月发动新型导弹挑衅时，就应该着手制定应对策略。但眼下朝鲜新型导弹实战部署在即，韩国政府却仍不见制定应对策略的动向。反而还进一步缩小了对朝鲜的威胁。看样子当真要以“对话”来保卫国家。

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