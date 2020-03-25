东京面临疫情爆发局面 民众抢购怕封城

中国网络批评“杨妈妈粥店”祝贺美日疫情，并贴出日本为武汉加油街面标语牌轰脑残爱国

新冠病毒在全球加速扩散，东京这3天武汉肺炎确诊逾70人，东京都知事小池百合子25日晚召开紧急记者会表示，东京面临疫情爆发的重大局面，呼吁民众本周末尽量不要外出。东京都3月25日新增确诊41人，创当地确诊单日最高纪录，其中有10人与24日确诊的位于东京都台东区永寿综合医院的护士与病患有关。有5人从海外旅游返国，超过10人的感染途径不明。

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东京都本周以来公布的新增确诊者为23日16人、24日17人，25日41人，累计确诊212人，是日本各都道府县当中人数最多的。

小池百合子25日晚8时紧急召开记者会说：“本周可能发生疫情大爆发的不安增高，现在正面临重大局面。平日最好在家工作，夜间尽量不要外出。”

小池在记者会上拿出写上“疫情爆发重大局面”标语的看板，呼吁市民要有危机意识，本周末非必要尽量不要外出。

东京医科大学教授滨田笃郎接受日媒采访时表示，东京3天内约70人确诊武汉肺炎，疫情扩散速度加快，显然已进入与以往不同局面，这从小池所说的“重大局面”一词可充分感受到。周末很多人外出，平日晚上市民很多人聚餐、饮酒等，传染病毒的风险增高，有必要降低风险。

目前欧美武汉肺炎疫情扩大，日本民众可从媒体报导得知，但有很多东京都居民在历经一段政府呼吁自我克制期间后，防疫意识稍为松懈，尤其随着樱花盛开，很多市民到户外赏樱，享受春天浪漫气氛。

原本受疫情影响，东京奥运是否能如期举办或者被国际奥林匹克委员会决定取消，纷纷扰扰一阵子，但24日晚确定原订今年7月24日开幕的东奥延后约一年举办，不会被取消。

设于东京车站丸之内广场的东奥倒数时钟25日成了许多民众前来打卡的景点，随着东奥延期，倒数钟变成一般时钟。有时可看到粉领族结伴来拍照留念。其中有些女子对中央社表示，快乐期待明年东奥，也有人说，延后约一年是好事，因为选手和民众都能安心。

东奥延后约一年，让有些东京市民感到喜悦，但这样的气氛在25日晚小池召开紧急记者会后，许多东京市民涌现焦虑心情，冲至超市抢购，生鲜肉品、泡面、冷冻食品等几乎被抢购一空。

民众会遵守小池呼吁“週末尽量不要出门”吗？旅居东京的一名张姓台湾男子对中央社说：“我会遵守，因为为了保护我自己。25日晚小池召开紧急记者会后，超市的顾客明显增多。”

对于网路上有人传“东京封城”可能性增高一事，这位男子说：“我就是觉得东京封城是有可能的，所以刚刚才去抢购物品。”

他的分析是，除了现在是赏樱人潮多季节，正值日本财会年度更替时（新年度4月1日起），许多日本人调职、搬家等，是人潮大移动时期，疫情可能扩大。

住在东京都品川区的一名70多岁日本老妇表示，25日晚她收看电视有关日本防疫应向台湾学习的专题报导，知道25日晚超市涌入许多抢购物品的人潮，但她家备妥的物品很丰富，不用紧张。

针对“东京封城”的可能性，她认为可能性不高，因为如果东京封城的话，将对日本经济造成严重打击，情况会一团乱，后果无法想像。

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