国际市场等待越南是否禁止出口大米的决定

在新冠病毒疫情蔓延的背景下，越南考虑暂停大米的出口，以确保国内市场的供应。如果这一决定实施可能会对国际市场产生重大影响。

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越南是否会暂停向东南亚和非洲出口大米，来保证国内市场的供应呢？近来越南爆出的一系列信息相互矛盾。在第一时间里，河内当局否认有任何禁运大米的想法，可海关方面却停止了办理港口的出口手续。最新的消息是越南总理决定等到星期六再做出最后决定，届时他将掌握国家大米库存状况的报告。

另外，世界第二大稻米出口国——泰国，今年二季稻的收成也将因干旱而减少。这些坏消息已经在一个月内使这两个国家的大米价格上涨了10％。越南人已经开始储存大米，而新冠病毒更给粮食供应增加了额外的压力。

一位接受法广采访的瑞士米商表示，如果作为世界第三大大米出口国的越南决定实施禁运，那“这可能是导致世界大米价格再度飙升的导火索。 “最近几天已经接到的命令是，鉴于印度很难将货物运往港口，要将印度大米尽量装船”，疫情已经扰乱了作为世界大米第一出口国的日常运作，而危险在于印度和泰国也将步越南的后尘停止出口大米。

不过，瑞士米商也指出，到目前为止，“非洲并没有出现恐慌性购买，自从新冠病毒在非洲大陆出现以来，进口量甚至还有小幅下降。非洲进口商还在观望中 。”

法国农业研究发展国际合作中心的经济学家也补充说：“目前的状况和2008年不同。当时，中国在世界市场之外。这次，北京可以通过出售部分大米储藏来起到制衡的作用。中国对大米的储藏由来已久，储量高达1.18亿吨，而且中国已经成为世界第一大大米进口国。所以，大米价格飙升对中国并没好处。

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