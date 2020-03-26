日本疫情严峻 东京面临封城

2020年3月22日，尽管有新冠病毒疫情，不少日本民众仍然戴着口罩在东京上野公园欣赏盛开的樱花。

日本首都东京都政府决定，为了防止新冠疫情扩大，将呼吁周边各县，包括埼玉、千叶、神奈川的民众如没有非常必要和紧急的事情不要到东京来。

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东京都知事小池百合子25日晚在都政府大楼举行紧急记者会，由于25日东京都查出感染者人数达41人，是日本各都道府县迄今发布的单日感染人数最高纪录，小池表示目前东京都面临“防止感染爆发的重要局面”。

她要求在这个周末，也就是28日和29日两天，东京都民如果没有非常必要和紧急的事情尽量避免出门，工作尽量在家里完成，晚上最好不要出门，这一期间要维持到4月12日为止。

为了不发展到封城的程度，小池百合子呼吁东京民众合作。

据日本NHK电视台根据日本各个自治团体和厚生劳动省的统计，到3月26日午前11时为止，在日本确诊感染的人（包括乘包机和政府专机回国的人）为1313人。钻石公主号乘客乘务员以712人，共2025人。东京都据全国之首，为212人。死亡者中国内感染者为45人，钻石公主号乘客乘船者10人共55人。

在小池百合子25日的记者会见后，由于担心封城，民众出现了抢购食品的风潮。

而有关整个日本的新型冠状病毒疫情的状况，政府组织的专家会议3月26日通过了一份报告书，认为新冠病毒“蔓延可能性大”。厚生劳动相加藤胜信在接到报告书后将向首相安倍晋三汇报，日本将设置基于新冠特别措施法的对策总部。

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