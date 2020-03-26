韩国新冠病毒测试盒世界走红，美国人也要

在新冠病毒测试方面，韩国是世界上做得最好的国家之一，其中包括一种不必下车就能检验的测试中心。现在，韩国正在帮助包括美国在内的其他国家。

广告 继续浏览后续

据报道，韩国已同意向美国提供急需的试剂盒。首尔说，美国总统特朗日前向韩国提出希望在新冠病毒方面予以帮助。韩国总统文在寅说，韩国将在保证能够继续测试韩国民众的前提下，向美国提供尽可能多的新冠病毒检测试剂盒。

韩国现在开始帮助保护美国本土的美国人了，显示美韩70年历史同盟的角色发生转变。但特朗普向韩国求助之时恰是美韩关系紧张之际，特朗普总统执政后，美韩关系一直紧张。即使特朗普在请求韩国提供对抗新冠病毒帮助时，他仍然继续要求韩国为美国在韩驻军付出数十亿美元的更多的费用。文在寅和特朗普都没有将新冠病毒问题与成本分摊谈判公开联系在一起。但是首尔的许多人私下里希望，新冠病毒的合作将帮助两个盟友解决棘手的问题。

但是据美国之音报道，在向韩国寻求帮助的几个小时后，特朗普仍然坚持说，美国的新冠病毒检测比韩国的更好、提供的速度更快。据特朗普总统说：“我们一直在关注韩国的发展。如果您还记得的话，他们一开始的时候非常艰难。而在这八天之内，我们进行的测试比他们八个星期测试得还多。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅