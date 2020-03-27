日本副首相麻生太郎：世卫组织应改称为“中国卫生组织”

日前曾将新冠病毒直呼为“武汉病毒”的日本副首相、财务大臣麻生太郎，周四在日本国会参院财政委员会中表示，现在全球有50万人连署撤换世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞，很多人还高喊把世界卫生织织改名为中国卫生组织，从WHO改称为“CHO”。

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综合《共同社》和日本放送协会（NHK）报导显示，在当天日本参议院的财政金融委员会会议上，有在野党议员提出，近期网上出现以“ WHO 未能保持政治上中立为由，要求谭德塞辞职”的声浪，对此 ，与会的麻生太郎则发言称，“出现大量声音说（ WHO ）不是世界卫生组织，应该改名成中国卫生组织”（Chinese Health Organization）。

麻生太郎以他惯有的出位讲话方式称，这件事其实很乱七八糟的，大家还记得谭德塞的前任总干事是谁吗？那人是中国人（指陈冯富珍），那时也是搞得怨声载道的。他问在座的议员称，“现在听说已经有30万人连署了吗？”有人回答“50万人”，麻生接著说，“所以说有人高喊世界卫生织织改名为中国卫生组织，改成'CHO'，因为他（谭德赛）说中国武汉没有病毒，要是早点预警大家也能早点因应，现在也不会引来这30万人或50万人的反弹。”

一名加拿大网友1月底在全球最大网络请愿平台Change.org发起连署，要求世界卫生组织总干事谭德塞辞职，迄今已获逾59万人支持。同样在当天，台湾总统府发言人张惇涵向媒体表示，越来越多国家质疑WHO处理疫情不力，如果能够有更积极的作为，或许可以减少更多的伤亡。他说，“WHO的领导人，不该让政治凌驾专业，处理肺炎最不需要的其实是毫无意义、毫无事实的废言。”

同样就世卫组织及其现任总干事在处理新冠疫情的表现问题，中国国家主席习近平周三复信谭德赛，赞赏他为推动全球抗击新冠肺炎疫情所作努力，表示中国将继续为国际社会抗击疫情提供支持。3月17日，谭德塞致函习近平，表示在他的卓越领导下，中国为抗击新冠肺炎疫情付出了令人难以置信的努力。得益于中国政府的坚定决心和中国人民的勤勉奉献，新冠肺炎疫情在中国得到全面快速应对。

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